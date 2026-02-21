¿Vale la pena en 2026 el Samsung S23 Ultra, el teléfono con Snapdragon 8 Gen 2, fotos de 200MP y muchas actualizaciones?

Una particularidad que marca la diferencia entre un terminal de tope de gama con el resto de dispositivos es que estos terminales tienen muchos años de vida útil tras su lanzamiento y el Samsung S23 Ultra es la mejor prueba de ello. Ya en su momento fue un teléfono disruptor, pero en 2026 tiene argumentos de sobra para ser una opción válida en 2026.

Samsung S23 Ultra, pantalla top y procesador aún vigente

Para comenzar, este celular cuenta con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ a 3080 x 1440 píxeles, con tasa de refresco hasta los 120 hercios, a la vez de 1750 nits de brillo máximo, pero también un panel protegido con Gorilla Glass Victus 2 para soportar golpes y caídas, pero también resistent al polvo como al agua con certificación IP68.

Cuando bajamos al rendimiento, este dispositivo incliuye el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que, pese a estar superado en tres generaciones de estos chips, valgan verdades, todavía se desenvuelven bien en nuestros días con videojuegos pesados, aplicaciones demandantes, todo sin lags ni reinicios gracias a su voluminoso RAM de 8GB a 12GB, mientras que su memoria interna es de 256GB, de 512GB y de 1TB.

Samsung S23 Ultra, batería con carga rápida y sistema operativo con mucho músculo

Al llegar a la batería, nos encontramos con que el Samsung S23 Ultra posee autonomía de 5000mAh, lo que asegura que te durará por casi un día entero, mientras que su carga rápida de 45W va bien, aunque para el tope de gama ya se va quedano relegada, en tanto que su carga inalámbrica es de 15W.

En cuanto al sistema operativo, este celular viene con OneUI 5.1 basado en Android 13, el cual incluye 4 años de actualizaciones para dar soporte al software, pero también 5 años para proveer de parches de seguridad esto, como dijimos líneas arriba, ha recibido Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca, que es una de las mejores del momento junto con Gemini de Google.

Samsung S23 Ultra, fotos con resultados asombrosos y video decente

Su apartado de cámaras sigue dejando resultados asombrosos, ya que incluye cuatro sensores en la parte trasera, donde la principal es de 200 MP con apertura focal f/1.7 con estabilización óptica, angular de 12 MP con apertura de f/2.2 con campo visual de 120 grados con 13mm, zoom de 10 MP con f/2.4 con enfoque óptico 3X, zoom de 10 MP con f/4.9 con enfoque óptico 10X y frontal de 12 MP con apertura focal de f/2.2.

En cuanto a la grabación de video, el Samsung S23 Ultra cuenta con grabación 8K a 30fps, sin embargo, los mejores resultados los obtendremos en 4K a 60fps, que tiene sus pro y contras, pero en líneas generales tiene un buen funcionamiento.

Samsung S23 Ultra, precio en 2026

Nos parece que, pese a ya estar al borde de su tiempo límite para recibir soporte de la marca, el Samsung S23 Ultra se mantiene como una opción viable en 2026, PERO, depende de su precio, de lo contrario, es mejor mirar un teléfono reciente. Por ello, en la actualidad, los precios de este smartphones ronda en el mercado internacional alrededor de los US$360 dolares a los US$600 dólares; mientras que en Perú está en los 2,200 soles, así como en México a partir de los 10,446 pesos mexicanos.