¿Es recomendable comprar el Samsung A36 en 2026? El smartphone barato con mucha IA, buenas cámaras, diseño top y pantalla FHD+

Si quieres llevarte un celular potente por poco dinero, entonces el Samsung A36 es la mejor opción, además de incluir inteligencia artifiial muy intuitiva

Joel Dávila
Este es uno de los gama media barato con más potencias y prestaciones top del mundo. | Composición Joel Davila/Líbero
El mundo de la gama media es un de os más competitivos en el actual mercado de teléfonos celulares, no solo por sus precios relativamente accesibles, sino porque en la actualidad nos ofrecen características superlativas que, en no pocos casos, están a la par de los celulares premium, tal como sucede con el Samsung A36.

Este celular no puede ser encontrado en cualquier país, lo que ha provocado una mayor expectativa.

PUEDES VER: ¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?

Samsung A36, pantalla y procesador

Para comenzar, debemos decir que este celular nos presenta pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ 1080 x 2340 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco, 1900 nits de brillo máximo, protección con Corning Gorilla Glass Victus+, así como certificación IP67 para sumergirse en agua sin problemas de averías.

Su procesador es el Snapdragon 6 Gen 3 que se desempeña correctamente con apps demandantes y videojuegos de relativamente demanda gráfica, pero con RAM de 6GB, y memoria interna desde los 128GB.

Samsung A36, sisteme operativo y batería

Su sistema operativo con OneUI 7 basad en Android 15 sigue siendo de lo mejor del mercado, así como incluir una política de actualizaciones de 6 años para lo que es el software como para los pareches de seguridad. Ojo, también incluye Galaxy AI, la inteligencia artiicial de la marca surcoreana.

Su batería de 5000mAh hace un trabajao para funconar por casi todo un día completo, a la vez de disponer de carga rápida de 45W Super Fas Charge 2.0 para estar listo en unos 50 minutos.

Samsung A36, fotografía

El apartado fotográfico del Samsung A36 nos ha dejado buenas sensaciones pese a su precio económico, por sus buenos resultados en diversas condiciones de luz. Nos trae en la parte trasera un lente principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP con apertura de f/2.2, macro de 5 MP con f/2.4 y frontal de 12 MP con f/2.2.

Samsung A36, precio en 2026

En cuanto a su precio, este celular que fue lanzado en 2025 en la actualidad tiene un costo internacional a unos US$228 dólares, mientras que en Perú lo encuentras desde los 1,000 soles y en México en los 4,200 pesos mexicanos.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

