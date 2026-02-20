¿Es recomendable comprar el Samsung A36 en 2026? El smartphone barato con mucha IA, buenas cámaras, diseño top y pantalla FHD+

El mundo de la gama media es un de os más competitivos en el actual mercado de teléfonos celulares, no solo por sus precios relativamente accesibles, sino porque en la actualidad nos ofrecen características superlativas que, en no pocos casos, están a la par de los celulares premium, tal como sucede con el Samsung A36.

Samsung A36, pantalla y procesador

Para comenzar, debemos decir que este celular nos presenta pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ 1080 x 2340 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco, 1900 nits de brillo máximo, protección con Corning Gorilla Glass Victus+, así como certificación IP67 para sumergirse en agua sin problemas de averías.

Su procesador es el Snapdragon 6 Gen 3 que se desempeña correctamente con apps demandantes y videojuegos de relativamente demanda gráfica, pero con RAM de 6GB, y memoria interna desde los 128GB.

Samsung A36, sisteme operativo y batería

Su sistema operativo con OneUI 7 basad en Android 15 sigue siendo de lo mejor del mercado, así como incluir una política de actualizaciones de 6 años para lo que es el software como para los pareches de seguridad. Ojo, también incluye Galaxy AI, la inteligencia artiicial de la marca surcoreana.

Su batería de 5000mAh hace un trabajao para funconar por casi todo un día completo, a la vez de disponer de carga rápida de 45W Super Fas Charge 2.0 para estar listo en unos 50 minutos.

Samsung A36, fotografía

El apartado fotográfico del Samsung A36 nos ha dejado buenas sensaciones pese a su precio económico, por sus buenos resultados en diversas condiciones de luz. Nos trae en la parte trasera un lente principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP con apertura de f/2.2, macro de 5 MP con f/2.4 y frontal de 12 MP con f/2.2.

Samsung A36, precio en 2026

En cuanto a su precio, este celular que fue lanzado en 2025 en la actualidad tiene un costo internacional a unos US$228 dólares, mientras que en Perú lo encuentras desde los 1,000 soles y en México en los 4,200 pesos mexicanos.