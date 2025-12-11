- Hoy:
iPhone 15, el celular de Apple que se consolida como uno de los MEJORES: ¿por qué es un teléfono para PROs?
Por solo 1000 soles podrás comprar uno de los mejores teléfonos de Apple por Navidad. Conoce por qué deberías dejar de usar un Android y migrar a este equipo con iOS 26.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su renovado teléfono premium, el iPhone 17, un equipo con mejores cámaras de 48MP, una batería con carga mejorada, un procesador más TOP y una mejora en el sistema operativo.
Sin embargo, en el catálogo de Apple figura una de las mejores versiones, el iPhone 15, un teléfono con gran capacidad y unas cámaras de alta resolución. Lo mejor de todo es que el precio ha bajado demasiado por Navidad, ya que lo podrás conseguir por 1000 soles.
PUEDES VER: Este teléfono de Apple de 2025 está en OFERTA en Perú y solo cuesta 1000 soles: ¿vale la pena comprarlo?
¿Qué características tiene el iPhone 15 de Apple? En este caso tenemos un equipo con pantlla OLED de 6.1 pulgadas con una resolución 2556 x 1179 pixeles, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, el iPhone 15 tiene una excelente performance, puesto que llega con el procesador Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 3349 mAh con carga de 25W.
Este es el iPhone 15 de Apple. Foto: composición/@azuma_kazuki24
Pero, el atributo más importante de este teléfono de Apple es su sistema de cámaras: sensor de 48MP, gran angular de 12MP con Teleobjetivo de 2X y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar las mejores fotografías tanto de día como de noche.
Sin duda alguna, este iPhone 15 será una excelente alternativa y por campaña navideña, la firma Claro lo está vendiendo por 1049 soles, siempre y cuando adquieras un plan de datos mensual. Este es uno de los mejores teléfonos de Apple y valdrá la pena totalmente para este 2025.
