No solo graba en 4K, este Motorola de 'cuero' llega con chip Snapdragon, 512GB y pantalla de 120Hz
El Motorola Edge 50 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes conseguir para 2026. Está equipado con un potente procesador y ofrece un rendimiento TOP.
Este 2026, Motorola intentará dominar el mercado de los smartphones con su nuevo teléfono, el Motorola Edge 70 Ultra, el cual no solo tendrá cámaras con calidad 4K, sino también el procesador Android más avanzado: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Sin embargo, se estima que este Moto Edge 70 Ultra tendrá un precio que va desde los 1500 a 1700 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas. Este es el caso del Motorola Edge 50, un equipo con diseño premium que ha bajado su precio al mínimo y tiene una alta performance.
PUEDES VER: No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
Motorola Edge 50: ficha técnica completa
La pantalla del Motorola Edge 50 es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con una resolución 1.5K, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de un brillo máximo de 1600 nits, además de una protección Gorilla Glass 5.
¿Qué procesador tiene este Motorola de gama media? En este caso tenemos un chip Snapdragon 7 Gen 1, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 5000 mAh y carga de 68W por cable y 15W de carga inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 50. Foto: Motorola
Las cámaras del Motorola Edge 50 te permiten grabar en calidad 4K y estos sensores son: 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP, lente Teleobjetivo 10MP y selfie de 32MP.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50? Podrás comprar este teléfono por 1200 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 350 dólares en el mercado internacional.
