Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

Acaba de empezar el año 2026 y los lanzamientos tecnológicos no dejan de llegar. A pocos días de la realización del CES 2026, la marca china Xiaomi alista todo para la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Ultra, el cual tendrá cámaras muy potentes y un rendimiento más que eficiente.

Sin embargo, en el 2025 Xiaomi lanzó al mercado uno de sus teléfonos más innovadores y potentes, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con doble pantalla que humilló al poderoso iPhone 17 Pro Max, el cual no pudo hacer nada frente a este Titan chino que no solo posee doble pantalla, sino también cámaras TOP de la marca LEICA, una batería de amplia duración y un procesador Snapdragon de última generación.

Pero, ¿es realmente el Xiaomi 17 Pro Max el mejor teléfono que puedes comprar para este 2026? Pues bien, hoy en Libero.pe te vamos a revelar toda la ficha técnica de este smartphone premium que ha bajado su precio a poco de iniciado este año.

¿Qué características tiene el Xiaomi 17 Pro Max?

En primer lugar debes saber que pese a no ser plegable, este teléfono llega con doble pantalla: display de 6.9 pulgadas con 120Hz, 3500 nits de brillo y resolución 260 x 1200 pixeles. Además, su pantalla secundaria es de 2.9 pulgadas y tiene tecnología AMOLED con 120Hz.

Pero esto no es todo lo que ofrece este Xiaomi 17 Pro Max. Su procesador es el Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria, además de una poderosa batería de 7500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Pero, el atributo más importante de este Xiaomi 17 Pro Max es su juego de cámaras LEICA de alta definición. Su cámara principal es de 50 MP tiene un teleobjetivo de alta captación de luz de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y selfie de 50MP. Podrás grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps.

Cabe resaltar que además este Xiaomi tiene 5G, NFC, Wifi 8, entre otras especificaciones. Su precio es de 5800 soles, lo que significa que ha bajado en 400 soles desde su lanzamiento. Si bien es caro, para la tecnología que ofrece tiene un precio accesible.