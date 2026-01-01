0

Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

El Mi 17 Pro Max es el teléfono más avanzado que Xiaomi lanzó en 2025. Tiene cámaras LEICA de alta calidad, chip avanzado y batería de 7500 mAh. Su precio ha bajado para este 2026.

Daniel Robles
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes del 2025 y será un teléfono ideal para empezar el 2026 con fuerza.
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes del 2025 y será un teléfono ideal para empezar el 2026 con fuerza. | Foto: composición/@Val_Gadget
COMPARTIR

Acaba de empezar el año 2026 y los lanzamientos tecnológicos no dejan de llegar. A pocos días de la realización del CES 2026, la marca china Xiaomi alista todo para la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Ultra, el cual tendrá cámaras muy potentes y un rendimiento más que eficiente.

Sin embargo, en el 2025 Xiaomi lanzó al mercado uno de sus teléfonos más innovadores y potentes, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con doble pantalla que humilló al poderoso iPhone 17 Pro Max, el cual no pudo hacer nada frente a este Titan chino que no solo posee doble pantalla, sino también cámaras TOP de la marca LEICA, una batería de amplia duración y un procesador Snapdragon de última generación.

El Galaxy S25 Fan Edition es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos que puedes tener en 2026. Su ficha técnica es elevada y no cuesta mucho.

PUEDES VER: Empieza el 2026 con este gama alta de Samsung que tiene procesador TOP, cámaras que graban en 8K y precio reducido

Pero, ¿es realmente el Xiaomi 17 Pro Max el mejor teléfono que puedes comprar para este 2026? Pues bien, hoy en Libero.pe te vamos a revelar toda la ficha técnica de este smartphone premium que ha bajado su precio a poco de iniciado este año.

¿Qué características tiene el Xiaomi 17 Pro Max?

En primer lugar debes saber que pese a no ser plegable, este teléfono llega con doble pantalla: display de 6.9 pulgadas con 120Hz, 3500 nits de brillo y resolución 260 x 1200 pixeles. Además, su pantalla secundaria es de 2.9 pulgadas y tiene tecnología AMOLED con 120Hz.

Pero esto no es todo lo que ofrece este Xiaomi 17 Pro Max. Su procesador es el Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria, además de una poderosa batería de 7500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Xiaomi 17 Pro Max

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Pero, el atributo más importante de este Xiaomi 17 Pro Max es su juego de cámaras LEICA de alta definición. Su cámara principal es de 50 MP tiene un teleobjetivo de alta captación de luz de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y selfie de 50MP. Podrás grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps.

Cabe resaltar que además este Xiaomi tiene 5G, NFC, Wifi 8, entre otras especificaciones. Su precio es de 5800 soles, lo que significa que ha bajado en 400 soles desde su lanzamiento. Si bien es caro, para la tecnología que ofrece tiene un precio accesible.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Empieza el 2026 con este gama alta de Samsung que tiene procesador TOP, cámaras que graban en 8K y precio reducido

  2. iPhone 16 Pro Max: qué precio tendrá en 2026 el teléfono de TITANIO con cámaras 4K y procesador A18 Pro de Apple

  3. Galaxy S25 Ultra: este es el precio y características del teléfono de TITANIO con cámaras 8K y procesador Snapdragon ELITE

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano