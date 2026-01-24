- Hoy:
¿Qué tan potente es el Xiaomi 15T Pro que llega con Dimensity 940+, 12GB de RAM, 512GB y cámaras LEICA 8K?
El Xiaomi 15T Pro es un teléfono de gama alta que fue lanzado en 2025. Sin embargo, es una de las mejores celulares. Conoce sus especificaciones y cuánto cuesta.
Xiaomi sigue innovando con sus teléfonos premium y para este 2026 ha ampliado su catálogo de equipos con el nuevo Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi POCO F8 Ultra y el más reciente Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Sin embargo, a pocos meses de terminar el 2025, la firma asiática presentó uno de sus modelos más TOP en la gama media. Este es el Xiaomi 15T Pro, un teléfono con cámaras LEICA y un procesador avanzado. Pero, ¿qué otras características guarda este moderno Android? ¿Vale la pena para este 2026? Aquí te daremos las respuestas que tanto estás buscando.
PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?
Xiaomi 15T Pro: análisis completo
Para empezar debes saber que el Xiaomi 15T Pro es un teléfono de gama alta y como tal cuenta con especificaciones elevadas. Su pantalla, por ejemplo, es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.83 pulgadas con 144Hz en tasa de refresco, además de unos 3200 nits de brillo y una resolución de 2772 x 1280 pixeles.
¿Qué tan potente es? En este apartado te vamos a revelar toda su configuración. En este teléfono TOP tenemos un procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de 12GB dde RAM y 512GB de memoria de tipo UFS 4.1, no expandible con MicroSD. Además, su batería es de 5500 mAh y carga a 90W por cable.
Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Xataka
Pero, el apartado más importante de este Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras con tecnología LEICA. En este caso tenemos un lente de 23mm y 50MP con OIS, lente supertelefo 115mm de 50MP con OIS, lente gran angular LEICa de 15mm de 12MP y selfie de 32MP. Videos en 4K y 8K asegurados con este teléfono chino, el cual además permite tomar las mejores fotografías tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro en 2026? Si bien solo tiene algunos meses en el mercado, su precio ha bajado bastante. Actualmente lo puedes conseguir hasta en 2500 soles o 750 dólares.
