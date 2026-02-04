Es el primer Motorola ULTRA PREMIUM: todos quieren saber cuándo llega y cuál será su precio en México y Perú

Desde hace muchos años, los expertos y usuarios exigían a Motorola dar ese salto de calidad que necesita la compañía para volver a encontrarse con ese segmento premium al cual había renunciado. Por ello, los estadounidenses escucharon los consejos y críticas lanzando el Motorola Signature, el primer smartphone ultra premium de la compañía en muchísimo tiempo, por lo que en países como Perú, México y el resto de Latinoamérica hay gran expectativa por conocer sus características, precios y la fecha en que llegará a esta parte del mundo.

El Motorola Signature tiene uno de los procesadores más potentes del mundo

Primero que todo, el Motorola Signature es el terminal inicial de lo que promete ser una familia de tope de gama, el cual destaca por su diseño extremadamente delgado, con mucha inteligencia artificial incorporada, además de un notable apartado fotográfico.

Entre sus muchas cosas para destacar, vamos a comenzar con su procesador, ya que los estadounidenses han decidido apostar por un chip de gran valor y potencia como es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, el cual está fabricado, entre otras cosas, para soportar tareas con IA.

Esto le dará un rendimiento más que óptimo, a la vez de contar con una buena eficiencia energética, así como un buen procesamiento de imágenes y, por si fuera poco, es el primer dispositivo Motorola en incluir n sistema de refrigeración con metal líquido y malla de cobre, el cual está destinado a sostener un uso intenso del dispositivo, destacando los juegos pesados, así como aplicaciones muy demandantes, sobre todo aquellas soportadas por IA.

En cuanto a su almacenamiento, nos topamos con memoria RAM de 12GB y 16GB, en tanto que su ROM dispone nos trae 256GB, 512GB y 1TB. En tato que su batería, no nos trae nada nuevo al presentar sus 5200mAh, pero cuenta con tecnología de silicio-carbono, la cual proporciona una autonomía de 52 horas de uso continuo, además de una brutal carga rápida TurboPower de 90W, pero también con carga inalámbrica de 50W.

Pantalla de calidad para multimedia y jugar videojuegos muy pesados

Otro punto fuerte es su soberbia pantalla, la cual consta de tecnología Extreme AMOLED con 6,8 pulgadas, a la vez de mantener la resolución Super HD que caracterizó a la generación pasada, eso si, retomando a una vieja conocida: la tasa de refresco de 165 hercios, un brillo que ni el sol opacará con sus 6200 nits, sin dejar de lado la compatibilidad para disfrutar de contenido con HDR10+. Dolby Atmos y Snapdragon Sound.

Lo increíble de todo, es que estas especificaciones que todos imaginamos en un terminal pesada caben en las dimensiones ultra delgadas del Motorola Signature, pues cuenta con grosor de 6,99 mm, con marco de aluminio de calidad aeronáutica con colores certificados por Pantone.

Cámaras con especificaciones de lo más top del 2026

Finalmente, pero no por eso menos importante, es su apartado fotográfico, pues, emulando a los terminales top de Samsung, este celular viene con cuatro cámaras traseras, todas estas de 50 MP, las cuales han recibido la calificación DXOMARK Gold Label, lo cual detalla gran calidad de imagen.

Al hacer el desgrane de cada sensor, nos enteremos que la principal es un Sony Lytia 828 que puede grabar en 8K y con Doby Vision; el teleobjetivo periscópico tiene zoom óptico 3X y Super Zoom Pro hasta 100X que es asistido por IA; el ultra gran angular posee función macro; mientras que la selfie puede grabar video en 4K.

Un dato no menor es que el Motorola Signature contará con una política de actualizaciones de hasta 7 años para sistemas de seguridad, como para el software.

Precio y disponibilidad del Motorola Signature en Latinoamérica

No tenemos confirmación de la llegada del Motorola Signature a Latinoamérica, pero según se supo todo indica que llegaría a estar parte del mundo para febrero de 2026 y cuyo precio de lanzamiento está en los 999 euros, es decir, unos US$1,160 dólares, como base, el mismo que podría aumentar dependiendo cada país