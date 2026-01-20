- Hoy:
Motorola Signature: precio y cuándo sale el nuevo teléfono premium con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras 8K
Este Motorola PREMIUM ofrece un juego de cámaras de 50MP, pantalla con 165Hz, 512GB y carga rápida de 90W. Es más barato que un iPhone 17 Pro.
Para este 2026, Motorola no solo pretende reforzar su presencia en el mercado de la gama media, sino también quitarle la preferencia a Apple y Samsung en el segmento premium, por lo que acaba de presentar en el CES 2026 su teléfono más sofisticado, el Motorola Signature 2026.
¿Qué tiene de especial el Motorola Signature? Pues bien, se trata de un equipo premium que no solo cuenta con acabado de cuero vegano y mezclilla, sino que integra el chip Android más avanzado y cámaras que son capaces de grabar videos en 4K y 8K, si es que así lo deseas.
Motorola Signature: ficha técnica detallada
El Motorola Signature es un teléfono ultradelgado que combina diseño TOP y gran potencia. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas, una resolución SuperHD de 2780 x 1264 pixeles, además de una increíble tasa de 165Hz, la más fluida hasta ahora, además de un brillo de 6200 nits y protección Gorilla Glass Victus 2.
Si hablamos de potencia, el Motorola Signature no solo llega con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 16GB de RAM LPDDR5X, 512GB o 1TB de memoria, además de una batería de 5200 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Además, las cámaras del Motorola Signature son bastante potentes: lente de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, Teleobjetivo de 50MP con zoom óptico 3X y zoom digital 100W. Además, su selfie es de 50MP con tecnoligía QuadPixel.
Este es el Motorola Signature. Foto: composición/Technical Chennai/@TechChennai
Los videos que grabas con estos sensores serán en 4K y 8K, mientras que las fotografías saldrán en una alta resolución tanto de día como de noche. Sin duda, una de las mejores opciones para la creación de contenido.
¿Qué precio tiene el Motorola Signature en 2026? Si bien aún este teléfono no llega de forma oficial al Perú, en eBay se puede encontrar en 1995 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 6000 soles. ¿Lo comprarías?
