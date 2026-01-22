0

Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K

El Galaxy S26 Ultra llega con el potente Snapdragon 8 Gen 5, 2TB de memoria y una pantalla ultrafluida. Será uno de los equipos más TOP para este 2026 y su precio no será inalcanzable.

Daniel Robles
El Galaxy S26 Ultra de Samsung llegará al mercado en febrero de 2026 y tendrá las especificaciones más avanzadas.
El Galaxy S26 Ultra de Samsung llegará al mercado en febrero de 2026 y tendrá las especificaciones más avanzadas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En solo algunos días, Samsung anunciará de forma oficial la realización de su famoso Galaxy Unpacked 2026, evento exclusivo en el que la marca coreana presentará a su nueva familia Galaxy S26 y su teléfono más avanzado el Galaxy S26 Ultra, el cual llegará en febrero de este 2026 con nuevo procesador, mejores cámaras y, según se cree, una mejorada batería.

Si bien aún Samsung no ha revelado detalles precisos del nuevo Galaxy S26 Ultra, lo cierto es que en redes sociales como X y Weibo se han filtrado todas las especificaciones de este modelo premium que, según se dice, costará entre 1500 a 2000 dólares.

El Xiaomi 15 Ultra es uno de los teléfonos de Xiaomi más potentes, el cual llega con lentes LEICA con calidad 8K y una serie de especificaciones premium.

PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?

La pantalla del Galaxy S26 Ultra será de tipo AMOLED con una diagonal de 6.9 pulgadas y una resolución 3120 x 1440 pixeles, 120Hz de tasa de refresco, además de un brillo de 3000 nits. Sin duda uno de los paneles más eficientes y resistentes puesto que tendrá el Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, el nuevo Galaxy de Samsung tiene una gran performance, puesto que tendrá el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12GB de RAM y 1TB o 2TB en su versión más avanzada. Además, su bateria sería de 5400 mAh con una carga de 60W por cable y 45W de forma inalámbrica.

Galaxy S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra de Samsung. Foto: Weibo

Pero, uno de los mejores atributos de este nuevo Galaxy S26 Ultra será su juego de cámaras, puesto que tendrá sensores mejorados que te permiten grabar en calidad 4K y 8K. Lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 12MP 3X, lente Telefoto de 50MP zoom 5X y selfie de 12MP. La grabación de videos y la toma de fotografias son de alto nivel.

Además de todo ello, se dice que el Galaxy S26 Ultra tendrá muchas más funciones potenciadas con Gemini de Google, por lo que tendrás funciones con inteligencia artificial de sobra. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?

  2. Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

  3. Este Xiaomi es uno de los teléfonos GAMERS más potentes y baratos con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y diseño tipo jean

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano