Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K

En solo algunos días, Samsung anunciará de forma oficial la realización de su famoso Galaxy Unpacked 2026, evento exclusivo en el que la marca coreana presentará a su nueva familia Galaxy S26 y su teléfono más avanzado el Galaxy S26 Ultra, el cual llegará en febrero de este 2026 con nuevo procesador, mejores cámaras y, según se cree, una mejorada batería.

Si bien aún Samsung no ha revelado detalles precisos del nuevo Galaxy S26 Ultra, lo cierto es que en redes sociales como X y Weibo se han filtrado todas las especificaciones de este modelo premium que, según se dice, costará entre 1500 a 2000 dólares.

La pantalla del Galaxy S26 Ultra será de tipo AMOLED con una diagonal de 6.9 pulgadas y una resolución 3120 x 1440 pixeles, 120Hz de tasa de refresco, además de un brillo de 3000 nits. Sin duda uno de los paneles más eficientes y resistentes puesto que tendrá el Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, el nuevo Galaxy de Samsung tiene una gran performance, puesto que tendrá el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12GB de RAM y 1TB o 2TB en su versión más avanzada. Además, su bateria sería de 5400 mAh con una carga de 60W por cable y 45W de forma inalámbrica.

El Galaxy S26 Ultra de Samsung. Foto: Weibo

Pero, uno de los mejores atributos de este nuevo Galaxy S26 Ultra será su juego de cámaras, puesto que tendrá sensores mejorados que te permiten grabar en calidad 4K y 8K. Lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 12MP 3X, lente Telefoto de 50MP zoom 5X y selfie de 12MP. La grabación de videos y la toma de fotografias son de alto nivel.

Además de todo ello, se dice que el Galaxy S26 Ultra tendrá muchas más funciones potenciadas con Gemini de Google, por lo que tendrás funciones con inteligencia artificial de sobra. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías?