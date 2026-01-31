Galaxy A57 5G: características, precio y fecha de lanzamiento del gama media más TOP de Samsung

Si bien Samsung lanzará en febrero de este 2026, su famoso Galaxy S26 Ultra, su teléfono más avanzado, según los últimos rumores compartidos en X, antes Twitter, todo apunta a que la firma coreana aprovechará también para presentar su teléfono más TOP en la gama media, nos referimos al Galaxy A57 5G, un dispositivo con alto rendimiento y bajo precio.

Por si no lo sabes, año tras año, Samsung presenta uno de los teléfonos de gama media más equilibrados y este 2026 no podía ser la excepción. Finalmente se conocen todas las especificaciones del Galaxy A57, su modelo que llega con cámaras con calidad 4K, un nuevo procesador y mejoras en las herramientas con IA que ofrece. Todo por un precio bastante aceptable. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Sigue leyendo esta nota de Libero.pe.

Galaxy A57 de Samsung: características y precio oficial

Si bien habrá que esperar unas semanas para la presentación oficial del Galaxy A57 de Samsung, puesto que se dice que llegará a finales de febrero de 2026, finalmente se conocen las especificaciones de este potente Android, el cual tendrá grandes mejoras y un cambio en su estética.

Tal como se puede ver en esta imagen compartida en X, antes Twitter, el nuevo Galaxy A57 de Samsung llegará con un nuevo módulo de cámaras y tendrá bordes de aluminio, además de cristal en su tapa trasera.

Este Galaxy A57 de Samsung llegará con una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología AMOLED, resolución FHD+, 120Hz de tasa de refresco u una protección IP67 e IP68.

Este será el diseño del Galaxy A57 de Samsung. Foto: X

Si hablamos de potencia, este teléfono de Samsung llegará con el nuevo chip Exynos 1680, con 12GB de RAM y una memoria de 256GB o 512GB UFS 3.1. Además, su batería será de 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy A57 de Samsung será su juego de cámaras: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente macro de 5MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y 60fps, además de tomar fotografías de alta definición tanto de día como de noche, gracias a su tecnología Nightography.

Pero, lo mejor de todo será el precio ya que se dice que no superará los 499 dólares, esto quiere decier que al igual que en 2025, el precio de este Galaxy A57 de Samsung será de entre 1800 a 1900 soles. Ten en cuenta que en un par de meses su precio puede llegar a 1500, por lo que será una excelente opción para este 2026.