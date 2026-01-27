Es pequeño pero potente: el Xiaomi 14 tiene Snapdragon 8 Gen 3, 512GB, triple cámara LEICA 8K y carga en 10 minutos

Para este 2026, Xiaomi proyecta adueñarse del mercado global con sus nuevos lanzamientos, los cuales no solo pertenecen a la gama alta, sino también en la gama media y el segmento GAMER.

Si bien el Xiaomi 17 Pro Max y el Xiaomi 17 Ultra son dos de los teléfonos más avanzados, el precio que manejan no es nada barato, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de TOP, pero que impliquen gastar lo menos posible.

Es así que el Xiaomi 14 se ha convertido en uno de los modelos más buscados de las últimas semanas, puesto que pese a ser un teléfono relativamente pequeño, es bastante potente, tiene cámaras LEICA de alta caldiad y pra 2026 su precio ha bajado al mínimo. ¿Quieres conocer todos los detalles? Aquí te los contamos.

Pantalla: El Xiaomi 14 tiene un panel pequeño pero de alta calidad. Su display es de tipo AMOLED LTPO de 6.36 pulgadas con una resolución de 2670 x 1200 pixeles, además de una tasa de refresco de 130Hz y un brillo de 3000 nits. Por último, posee Gorilla Glass Victus para soportar caídas y golpes.

Procesador y batería: El gama alta de Xiaomi tiene un potente chip Snapdragon 8 Gen 3, acomáñado de 12GB de RAM, 512GB de memoria UFS 4.0 y una batería de 4610 mAh, la cual carga a 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 14 5G. Foto: composición/Alvin/@sondesix

Cámaras: Sin duda alguna el mejor atributo del Xiaomi 14 es su sistema LEICA. Su lente principal es angular de 50MP con OIS, tiene también un lente gran angular de 50MP, un Telefoto de 50MP y un selie de 32MP. Podrás grabar en 4K a 60fps y 8K a 24fps. Además, las fotografías en formato LEICA son una belleza.

Precio: Lo mejor de este Xiaomi de 2023 es el precio, puesto que actualmente lo puedes comprar por 2600 soles, lo que significa una reducción de 1400 soles en su precio original. Si tienes dólares, deberás pagar 770 por este potente Android. ¿Qué te parece?