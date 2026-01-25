- Hoy:
Este Xiaomi de 2024 tiene rendimiento TOP, 1TB, cámaras LEICA 8K y carga de 120W: su precio bajó al mínimo
El Xiaomi 14T Pro se ha convertido en el gama alta más barato de 2026. Tiene chip gamer TOP, batería que carga en 8 minutos y cámaras LEICA que graban en alta calidad.
Xiaomi no deja de sorprender al mundo con sus nuevos teléfonos, los cuales sobresalen por su alta performance y sus precios reducidos, al menos en las gama media y gama media alta.
En 2024, Xiaomi presentó al mercado uno de sus mejores teléfonos de gama alta, el cual no solo sobresale por sus cámaras LEICA de alta performance, sino también por su procesador avanzado de MediaTek. Este es el Xiaomi 14T Pro, un smartphone con una calidad excepcional, el cual ha bajado su precio mucho para este 2026.
PUEDES VER: Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K
¿Qué características tiene el Xiaomi 14T Pro?
Antes que nada, debes tener en cuenta que el Xiaomi 14T Pro es un teléfono de gama alta de 2024, por lo que ya tiene un tiempo en el mercado y ha recibido actualizaciones de Android y HyperOS.
La pantalla del Xiaomi 14T Pro es de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1.5K de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 4000 nits.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Xiaomi no se queda corto, puesto que integra un chip MediaTek Dimensity 9300+, 12GB de RAM, 512GB y 1TB, además de una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: composición/@gizmodojapan
Pero, el mejor atributo de este Xiaomi 14T Pro es su juego de cámaras con tecnología LEICA. En este caso tenemos triple sensor: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP.
Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 120fps y 8K a 30fps. Además, las fotografías con calidad LEICA te ofrecen un rendimiento impresionante.
