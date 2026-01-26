- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Cámaras de 200MP, chip Snapdragon y carga 120W: este Xiaomi es perfecto y su precio ha bajado al mínimo
El Redmi Note 14 Pro Plus 5G de Xiaomi es un teléfono de gama media muy potente que si bien fue lanzado en 2024, sigue vigente y para este 2026 será tu mejor compra.
Xiaomi se ha convertido en una de las marcas chinas más poderosas del mercado tecnológico, puesto que sus nuevos equipos no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por su diseño premium y precio bajo.
Para este 2026, la marca asiática presentará una serie de nuevos equipos, entre los que destacan el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 17 Ultra, el POCO F8 Ultra y el Redmi Note 15 Pro+ 5G, un gama media todoterreno.
PUEDES VER: Motorola Signature: precio y cuándo sale el nuevo teléfono premium con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras 8K
Si estás pensando renovar tu teléfono y quieres comprarte un Xiaomi con las 3B de bueno, bonito y barato, entonces no dudes en consultar por el Redmi Note 14 Pro Plus 5G, un equipo que si bien tiene algunos meses de ser lanzado, es potente y además ahora cuesta mucho menos.
Redmi Note 14 Pro Plus: ficha técnica completa
Para empezar el análisis del Redmi Note 14 Pro Plus, debes saber que este equipo pertenece a la gama media y por lo tanto sus especificaciones son elevadas pero no tanto. Sin embargo, la configuración de este Xiaomi es bastante equilibrada.
Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con una resolución de 2720 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3000 nits, además de una protección Gorilla Galass Victus 2.
Este es el Redmi Note 14 Pro Plus de Xiaomi. Foto: Xataka
Si te preocupa la potencia, debes saber que el Redmi Note 14 Pro Plus llega con el procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, no expandible, y una potente batería de 5110 mAh con carga de 120W. Tendrá el teléfono al 100% en solo minutos.
Pero, el atributo más sobresaliente de este Redmi Note 14 Pro Plus es su juego de cámaras, lentes con calidad 4K a 30fps. Su sensor principal es de 200MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. Es uno de los más completos tanto para fotos como video.
¿Qué precio tiene el teléfono de Xiaomi en 2026? Podrás comprar este Redmi Note 14 Pro Plus por solo 1299 soles, es decir unos 380 dólares en el mercado internacional.
- 1
Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
- 2
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
- 3
Moto Edge 70 Fusion: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media más potente y barato de Motorola
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90