- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Xiaomi 17 Ultra vs. Vivo X300 Pro: ¿qué diferencias y similitudes tienen estos teléfonos con las mejores cámaras del mundo?
Estos teléfonos de Xiaomi y Vivo tienen las mejores cámaras para fotografía y video. Sin embargo, no es lo único que ofrecen. Conoce cuál te conviene comprar en 2026.
Xiaomi se ha propuesto a conquistar el mercado global este 2026 y para ello ha lanzado de forma oficial su nuevo Xiaomi 17 Ultra, un equipo que incorpora un juego de cámaras LEICA de 200MP el cual te permite grabar videos en 4K y 8K con una alta calidad.
Sin embargo, Xiaomi no la tendrá nada fácil, puesto que la firma china Vivo también acaba de hacer lo propio con su teléfono más avanzado, el Vivo X300 Pro, el cual integra tecnología ZEISS que le ofrece una calidad impresionante a sus cámaras.
PUEDES VER: Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K
¿Cuál de estos dos teléfonos TOP es mejor no solo en cámaras, sino también en procesador, pantalla, batería y carga rápida? Para dar esa respuesta, te vamos a mostrar un cuadro en el que verás todas las especificaciones técnicas del Xiaomi 17 Ultra y Vivo X300 Pro, solo así podrás tener una idea muy clara, antes de tomar una decisión apresurada.
Xiaomi 17 Ultra vs. Vivo X300 Pro: versus de fichas técnicas
Elegir uno de estos dos teléfonos, el Xiaomi 17 Ultra y Vivo X300 Pro, no es tarea fácil, ya que deberás tener en cuenta detalles técnicos como pantalla, memoria RAM, procesador, cámaras, batería, carga, funciones con IA, entre otros detalles.
Es por ello que te presentamos un cuadro con las especificaciones de ambos modelos. Solo así podrás tomar la mejor decisión, ya que este teléfono te acompañará por los próximos 5 años o más.
|Características
|Xiaomi 17 ULTRA
|Vivo X300 Pro
|Pantalla y dimensiones
|6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
| 6,78" LTPO
120 Hz
2.160 Hz PWM Dimming
HDR 10+, Dolby Vision
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|2.800 x 1.260 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek Dimensity 9500
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|Android 15 HyperOS 2.0
|Almacenamiento interno
|512 y 1TB UFS 4.0
|512 GB UFS 4.0
|Cámaras
|Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
| Principal: 50MP ZEISS Sony LYT-828, f/1.57, 24 mm
Gran angular: 50MP, JN5, f/2.0, 15 mm
Telefoto: 200MP, ZEISS APO, Samsung HPB, f/2.67, zoom óptico 3.7x, 85 mm
Selfie: 50 MP, ZEISS; JN1, f/2.0
|Batería
|6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
| 5.440 mAh Li-Ion
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 40W
|Precio
|5380 soles o 1600 dólares
|5500 soles o 1400 euros
|Otros detalles
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
| WiFi 7
5G
Bluetooth 6.0
NFC
Resistencia IP68
USB C 3.2
Altavoces estéreo
Chip imagen VS1+ V3+
Lector de huellas ultrasónico
- 1
Motorola Edge 70 Fusion: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media más potente y barato de Motorola
- 2
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?
- 3
Comienza el 2026 con este Motorola de cuero con potencia GAMER, 512GB de memoria, triple cámara 4K y funciones con IA
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90