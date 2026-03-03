iPhone 17e: cuándo sale, cuál será su precio y qué características traerá a Perú, México y Latinoamérica

Estamos a para que Apple lance al mundo su nuevo terminal, el más "modesto" de la actual generación: el iPhone 17e, un celular que se espera sea todo un éxito de ventas, por lo que los fans de estos celulares en Hispanoamérica y el resto del mundo los reciban con todas las novedades que prometen desde hace meses según varias filtraciones.

iPhone 17e, cuándo sale: fecha confirmada

Lo que sabemos es que el iPhone 17e estará disponible el preventa para los países hispanos y el resto del mundo desde el miércoles 4 de marzo, pero es a partir del próximo miércoles 11 del mismo mes cuando estos dispositivos se podrán adquirir en tiendas de más de 70 países.

iPhone 17e, cuál será su precio

En cuanto a los precios del nuevo iPhone 17e, se ha conocido que la versión base de 256GB tendrá un costo de US$599 dólares. Esto es particular importante porque pese a duplicar el almacenamiento de su antecesor el costo no aumentará.

También habrá una versión de 512GB, mientras que dese Apple como operadores han confirmado que se ofrecerán créditos por intercambio, lo que se conoce como "trade-in", lo que sería de gran ayuda a reducir el pago fina, en especial si te encuentras entre los que van a dar como intercambio los iPhone 11 o iPhone 13.

iPhone 17e; características oficiales

Lo primero a destacar es que incluirá el procesador Apple A19, hecho en proceso de 3 nm, el cual sería capaz de ir dos veces rápido que, por ejemplo el iPhone 11, así como incluir funciones IA y, no menor, sería la incorporación del nuevo módem C1X hecho por Appe, el mismo que tendrá incidencia en mayor eficiencia, velocidad que el iPhone 16e.

Ello promoverá también mayor duración de la batería, así como procesado veliz de aplicaciones, fotos y videos, así como tener más fluidez con videojuegos exigentes.

Por su parte, la parte trasera conservará un solo lente principal de 48 megapíxeles y video en 4K hasta los 60 fps. Ello nos brinda fotos con gran calidad, zoom 2X, a la vez de retratos con profundidad.

Su pantalla será un OLED Super Retina de 6.1 pulgadas, con estructura de aluminio aeroespacial, resistencia al agua con certificación IP68 y protegido contra caídas Ceramic Shield 2 que es ultra resistente a rayones.

En cuanto al sistema operativo, el iPhone 17e incluirá desde el arranque iOS 26, que incluye IA potenciada con Appple Intelligence para, por ejemplo, traducir llamadas y mensajes en tiempo real, filtrar llamadas desconocidas, organizar llamadas de remitentes desconocidos, una mejor administración de la energía.

Si te lo estás preguntando, el iPhone 17e vendrá en tres versiones de colores: negro, blanco, rosa suave, todos con acabado mate premium.