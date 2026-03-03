0
El Honor x8d es la sensación de la gama media: batería de 7000mAh, pantalla AMOLED, RAM de 16GB, todo a precio de infarto

Honor sigue demostrando por qué merece estar en el podio de las marcas más importantes de la gama media mundial y el x8d es una prueba de ello.

Joel Dávila
Este celular supera todo lo hecho por su antecesor: el Honor x7d.
A finales de 2025, Honor lanzó una carta de intenciones que lo ratifica como uno de los nombres más importantes en la gama media. Se trata del Honor x8d, un dispositivo con un precio muy accesible que ha dado un salto adelante en esta generación superando en todo a su antecesor: el x7d.

Este Motorola es uno de los smartphones que brilla con un rendimiento espectacular.

PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP

Honor x8d. principales caracterísitcas

Con tecnología AMOLED que lo respalda, el Honor x8d tiene una pantalla de 6,77 pulgadas con resolución de 1080 x 2392 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco, 3000 nits de brillo máximo, resistencia a caídas de dos metro con certificación SGS de 5 estrellas, así como aguanta chorros de agua con IP665.

Su procesador es el Snapdragon 6s 4G Gen 2, el cual tienen un rendimiento normalito, ideal para tareas rutinarias del día a día, no es la mejor opción si quieres jugar. Tiene 8GB de RAM pero puede duplicarlos hasta los 16GB, así como 256GB de memoria interna.

En cuanto a las cámaras, nos topamos con la principal de 108 MP, angular de 5 MP y frontal de 16 MP, por su parte, su batería es de 7000mAh, compensado con 45W de carga rápida.

Su sistema operativo es MagicOS 10 basado en Android 16 que, está potenciad con Honor AI, el mismo que dispone de unos 4 años de actualizaciones para el software como las los parches de seguridad.

Honor x8d, precio en 2026

Si te ha gustado el Honor x8d, entonces entérate que su precio es muy accesible, costando unos US$250 dólares. En lugar como Perú, su valor ronda los 1,099 soles, mientras que en México está en los 2,300 pesos mexicanos.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

