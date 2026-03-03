- Hoy:
El Honor x8d es la sensación de la gama media: batería de 7000mAh, pantalla AMOLED, RAM de 16GB, todo a precio de infarto
Honor sigue demostrando por qué merece estar en el podio de las marcas más importantes de la gama media mundial y el x8d es una prueba de ello.
A finales de 2025, Honor lanzó una carta de intenciones que lo ratifica como uno de los nombres más importantes en la gama media. Se trata del Honor x8d, un dispositivo con un precio muy accesible que ha dado un salto adelante en esta generación superando en todo a su antecesor: el x7d.
Honor x8d. principales caracterísitcas
Con tecnología AMOLED que lo respalda, el Honor x8d tiene una pantalla de 6,77 pulgadas con resolución de 1080 x 2392 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco, 3000 nits de brillo máximo, resistencia a caídas de dos metro con certificación SGS de 5 estrellas, así como aguanta chorros de agua con IP665.
Su procesador es el Snapdragon 6s 4G Gen 2, el cual tienen un rendimiento normalito, ideal para tareas rutinarias del día a día, no es la mejor opción si quieres jugar. Tiene 8GB de RAM pero puede duplicarlos hasta los 16GB, así como 256GB de memoria interna.
En cuanto a las cámaras, nos topamos con la principal de 108 MP, angular de 5 MP y frontal de 16 MP, por su parte, su batería es de 7000mAh, compensado con 45W de carga rápida.
Su sistema operativo es MagicOS 10 basado en Android 16 que, está potenciad con Honor AI, el mismo que dispone de unos 4 años de actualizaciones para el software como las los parches de seguridad.
Honor x8d, precio en 2026
Si te ha gustado el Honor x8d, entonces entérate que su precio es muy accesible, costando unos US$250 dólares. En lugar como Perú, su valor ronda los 1,099 soles, mientras que en México está en los 2,300 pesos mexicanos.
