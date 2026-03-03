¿Qué precio tiene el Xiaomi 14T Pro, el celular con pantalla 1.5K, RAM de 12GB y batería que carga en 18 minutos?

Xiaomi se mantiene como el rey absoluto de la gama alta de entrada o económica y, antes del modelo 15T Pro, lo antecedió el Xiaomi 14T Pro, un dispositivo que la sigue rompiendo en ventas debido a sus características sobresaliente en pantalla, procesador, cámara y autonomía.

Xiaomi 14T Pro, pantalla increíble y procesador todo terreno

El Xiaomi 14T Pro tiene pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K de 2712 x 1220 píxeles, incluyendo tasa de reresco de 144 hercios, 4000 nits de brillo máximo, compatible con contenido Dolby Vision, audio potenciado con Dolby Atmos, así como resistencia a ser sumergido en el agua con IP68.

El MediaTek Dimensity 9300+ es su procesador, el cual va bien con videojuegos pesados. así como RAM de 12GB, con ROM de 256GB, 512GB y 1TB; en tanto que su batería es de 5000mAh, además de 120W de carga rápida, carga rápida inalámbrica de 50W, pero no incluye cargador en la caja.

Xiaomi 14T Pro, software que mejora y cámaras con notables resultados

El sistema operativo del Xiaomi 14T Pro es HyperOS basado en Android 14, a la vez de 4 años para dar soporte al sistema operativo y 5 años para actualizar los parches de seguridad.

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes de este poderoso celular, ya que en la parte trasera nos encontramos con tres cámaras, donde la principal tiene 50 MP con apertura focal de f/1.6 y estabilización óptica (OIS), gran angular de 12 MP con campo visual de 120 grados, telefoto de 50 MP con zoom óptico 2.6X y frontal de 32 MP.

Xiaomi 14T Pro, cuál es su precio en 2026

En la actualidad, el Xiaomi 14T Pro tiene un costo internacional que ronda los US$400 dólares, mientras que en Perú su valor oscila en los 1,800 soles y en México desde los 10,599 pesos mexicanos.