- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Garcilaso
- Barcelona vs Atlético
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué precio tiene el Xiaomi 14T Pro, el celular con pantalla 1.5K, RAM de 12GB y batería que carga en 18 minutos?
El Xiaomi 14T Pro es un celular en extremo potente que puedes comprar por poco dinero. Tiene una ficha técnica que emula a cualquier gama alta actual.
Xiaomi se mantiene como el rey absoluto de la gama alta de entrada o económica y, antes del modelo 15T Pro, lo antecedió el Xiaomi 14T Pro, un dispositivo que la sigue rompiendo en ventas debido a sus características sobresaliente en pantalla, procesador, cámara y autonomía.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Xiaomi 14T Pro, pantalla increíble y procesador todo terreno
El Xiaomi 14T Pro tiene pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K de 2712 x 1220 píxeles, incluyendo tasa de reresco de 144 hercios, 4000 nits de brillo máximo, compatible con contenido Dolby Vision, audio potenciado con Dolby Atmos, así como resistencia a ser sumergido en el agua con IP68.
El MediaTek Dimensity 9300+ es su procesador, el cual va bien con videojuegos pesados. así como RAM de 12GB, con ROM de 256GB, 512GB y 1TB; en tanto que su batería es de 5000mAh, además de 120W de carga rápida, carga rápida inalámbrica de 50W, pero no incluye cargador en la caja.
Xiaomi 14T Pro, software que mejora y cámaras con notables resultados
El sistema operativo del Xiaomi 14T Pro es HyperOS basado en Android 14, a la vez de 4 años para dar soporte al sistema operativo y 5 años para actualizar los parches de seguridad.
El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes de este poderoso celular, ya que en la parte trasera nos encontramos con tres cámaras, donde la principal tiene 50 MP con apertura focal de f/1.6 y estabilización óptica (OIS), gran angular de 12 MP con campo visual de 120 grados, telefoto de 50 MP con zoom óptico 2.6X y frontal de 32 MP.
Xiaomi 14T Pro, cuál es su precio en 2026
En la actualidad, el Xiaomi 14T Pro tiene un costo internacional que ronda los US$400 dólares, mientras que en Perú su valor oscila en los 1,800 soles y en México desde los 10,599 pesos mexicanos.
- 1
Ni el Samsung A55 lo iguala: este Xiaomi es el más buscado de 2025 por su cámara de 108MP y pantalla FullHD+
- 2
Galaxy A37: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media con chip Snapdragon y cámaras 4K de Samsung
- 3
¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90