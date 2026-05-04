Caín Fara y su insólita respuesta sobre cómo se siente en Universitario: "Estoy en Disney"

Más allá de que las matemáticas aún le otorgan chances en el Torneo Apertura, lo cierto es que Universitario viene obteniendo victorias más pensando en el Acumulado y coronarse tetracampeón a fin de año. Uno de los baluartes del buen presente de la ‘U’ es Caín Fara, quie marcó un tanto en la goleada por 4-1 ante Juan Pablo II.

Fara asegura sentirse contento defendiendo al elenco ‘merengue’ y resalta la actitud del hincha, que lo acompañó en el estadio Mansiche, que lució un importante marco de espectadores.

Video: L1 MAX.

"Yo estoy en Disney, estoy feliz. El banderazo, una locura. Están todos relocos, la gente está loca y lo contagia, lo sentimos nosotros dentro de la cancha. Entonces, hay que sacar ese plus para devolverle lo mejor", dijo el central en diálogo con L1 MAX.

Fara también fue consultado sobre su sentir en tienda ‘crema’ y la posibilidad de ampliar el contrato por una temporada más. Su actual vínculo vencerá a finales del 2026 y la directiva ya viene haciendo las gestiones para retenerlo.

"Ojalá, ya veremos cuando tengamos que hablar. Lo único que estoy pensando es en el partido con Coquimbo", agregó el central, que ya lleva tres goles con Universitario: dos en Liga 1 y uno por Copa Libertadores.

Caín Fara y su valor en el mercado de fichajes

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Caín Fara tiene un valor en el mercado de 250 mil euros. Su mayor cotización fue de 450 mil euros en 2028, cuando jugaba por el Emelec de Ecuador.