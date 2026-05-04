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La fuerte decisión que tomó Guede con Duarte tras su blooper en victoria de Alianza Lima

Alejandro Duarte cometió un blooper ante CD Moquegua y la pregunta es si Pablo Guede lo mantendrá en el arco de Alianza Lima o volverá Guillermo Viscarra.

Wilfredo Inostroza
Pablo Guede tomó decisión con Alejandro Duarte tras blooper ante Moquegua
Pablo Guede tomó decisión con Alejandro Duarte tras blooper ante Moquegua | Composición: Líbero
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Si bien Alianza Lima ganó por 2-1 a CD Moquegua y se mantiene como líder del Torneo Apertura, una situación que generó algo de susto sobre el final del partido en Matute fue el gol de la visita, que tuvo complicidad con Alejandro Duarte al cometer un error garrafal tras querer embolsar un tiro libre de Edgar Lastre.

Figura de Alianza Lima dejará el club. Foto: composición Líbero/Alianza Lima

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Muchos aficionados se preguntan si este ‘blooper’ podría costarle el puesto guardameta nacional, quien había tenido buenas actuaciones en sus últimos encuentros. ¿Llegó la hora de que Guillermo Viscarra vuelva al pórtico de la escuadra victoriana?

De acuerdo a la información que maneja el periodista José Varela, la decisión de Pablo Guede sería mantener como golero a Duarte para el partido ante Sporting Cristal, donde los íntimos se juegan una chance importante en su objetivo de conquistar el título del primer certamen de la temporada.

"Alejandro Duarte va a seguir en el arco, no lo veo fuera ante Cristal. Yo veo a Pablo Guede a un entrenador que respalda y le da confianza a sus jugadores. No veo a un entrenador que lapida en una situación como esta, que es parte del fútbol. Lo va a respaldar en esta oportunidad“, dijo Varela en la última emisión del programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Video: Linkeados.

Recordemos que Duarte se adueñó del arco de Alianza Lima tras la lesión que sufrió Viscarra en el partido ante 2 de Mayo en Paraguay, por Copa Libertadores 2026. Además, ‘Billy’ se fue a disputar el repechaje con la selección de Bolivia, donde fue titular en los dos encuentros.

Alejandro Duarte y sus números en Alianza Lima

En 12 partidos con Alianza Lima (12 por Liga y 1 por Copa Libertadores), Alejandro Duarte recibió seis goles y además ha dejado su arco en cero en siete partidos.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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