Se reveló lo que Christian Cueva le dijo al árbitro para ser expulsado ante Universitario: “Era…”

Universitario de Deportes sacó una importante victoria ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, durante el partido se vivió un momento insólito, pues al minuto 3 del primer tiempo Christian Cueva fue expulsado, dejando asombrados tanto a sus compañeros como al elenco crema, ya que una expulsión en los primeros minutos del encuentro nunca deja de sorprender.

En ese sentido, durante la transmisión del programa Modo Fútbol, Gustavo Peralta dio a conocer lo que preliminarmente se sabe sobre la situación. Como se recuerda, a Cueva lo expulsaron por supuestamente insultar al árbitro, pero la realidad sería otra.

De acuerdo a Peralta, Cueva le dijo a Espinoza que era un mediocre y que la segunda amarilla fue debido a un contacto físico. Sin embargo dejó en claro que esta información deberá corroborarse con el informe que realice el árbitro en cuestión.

“La primera amarilla se la habrían sacado porque Cueva le dijo que era mediocre y, después, lo que argumentarían desde el entorno arbitral allá en Trujillo es que Cueva pecha, tiene contacto físico con Jordi Espinoza, lo que valió para que Espinoza le saque la siguiente amarilla”.

“Yo no vi desde mi posición, pero desde la transmisión no hay una imagen clara (…). Sí me dijeron, esto falta corroborar con el informe arbitral, que Jordi Espinoza dice que no le aventaron la madre, no lo insulta en ningún momento ni lo denigra, solo lo califica, y la segunda amarilla es por el supuesto contacto físico”, fue la explicación que dio el periodista deportivo.

Christian Cueva buscó al árbitro del Universitario vs. Juan Pablo II

En otro momento, el periodista dio a conocer que Cueva buscó al finalizar el partido a Espinoza.

“Después, tengo entendido que Cueva buscó a Espinoza para decirle que sea correcto en lo que sucedió, porque eso no pasó”.

Además, tras la expulsión los jugadores de Universitario fueron donde Cueva a preguntarle sobre lo sucedido.

“Todos los jugadores de la ‘U’ le preguntaban: “¿Qué le dijiste?, ¿en qué momento lo insultaste?”, y Cueva les dice: “Le reclamé la jugada anterior y me botó”, finalizó de contar Peralta.