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¡Sigue en racha! Caín Fara anotó de cabeza en goleada por 4-1 de Universitario ante Juan Pablo II
Caín Fara volvió a anotar con la camiseta de Universitario. El central apareció sobre el final para sellar el 4-1 ante Juan Pablo II en el Mansiche de Trujillo.
Caín Fara volvió a dejar en claro que es el mejor fichaje de Universitario. El zaguero convirtió el 4-1 final ante Juan Pablo II con un soberbio remate de cabeza y extendió su racha goleadora en esta temporada. Esta victoria mantiene al equipo vivo en la pelea por el título del Torneo Apertura 2026.
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Gol de Caín Fara para el 4-1 de Universitario ante Juan Pablo II por Liga 1
Sobre el ocaso del partido, Jairo Concha se proyectó por la banda izquierda en busca de un centro que pueda vulnerar la defensa rival. Ya cuando estaba cerca al área, el volante se animó y mandó un pase elevado preciso al corazón del área para que Caín Fara conecte el balón con la cabeza y concrete el 4-1 final a favor de Universitario.
El defensa argentino se posicionó de gran manera en el área y, tras superar con el cuerpo la marca de la defensa, conectó un frentazo extraordinario que dejó sin repuesta al arquero del cuadro ‘Papal’, Matías Vega.
El zaguero consolida su gran momento con Universitario y en la celebración entabló un fraternal abrazo con Martín Pérez Guedes. Acto seguido, se dirigió hacia la hinchada para celebrar.
Caín Fara y su racha goleadora en Universitario
Caín Fara es sin lugar a dudas el mejor fichaje de Universitario en esta temporada y los números lo respalda. El central ha sido titular en casi todos los partidos jugando 15 encuentros (12 por Liga 1 y tres por la Copa Libertadores), por si esto no fuese poco, ha conseguido anotar gol en los últimos 3 partidos.
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