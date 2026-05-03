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¡Samba en Trujillo! Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario ante Juan Pablo II
Miguel Silveira anotó su primer gol con Universitario y sella el 3-0 ante Juan Pablo II en esta fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Universitario de Deportes aplasta a Juan Pablo II en 30 minutos del partido por esta fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Una vez que encontró superioridad ante la expulsión de Christian Cueva, los dirigidos por Araujo no pararon de llegar a campo rival y encontraron a Miguel Silveira para que selle el 3-0 parcial.
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Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario ante Juan Pablo II
Cuando ya se iba a cumplir la media hora de juego, una gran jugada colectivo se armó por la banda derecho para que el esférico llegue a los pies del brasileño y empuje el balón para el 3-0 parcial en el Estadio Mansiche de Trujillo. Miguel Silveira celebró con la muestra del escudo crema y así dejar en claro su compromiso con el equipo.
De esta manera, Miguel Silveira marca su primer gol oficial con Universitario de Deportes y espera poco a poco consolidarse en el plantel crema para así conseguir cada uno de los objetivos trazados en este 2026.
(VIDEO: L1 MAX)
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