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¡Samba en Trujillo! Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario ante Juan Pablo II

Miguel Silveira anotó su primer gol con Universitario y sella el 3-0 ante Juan Pablo II en esta fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Diego Medina
Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario.
Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario. | Foto: L1 MAX
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Universitario de Deportes aplasta a Juan Pablo II en 30 minutos del partido por esta fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Una vez que encontró superioridad ante la expulsión de Christian Cueva, los dirigidos por Araujo no pararon de llegar a campo rival y encontraron a Miguel Silveira para que selle el 3-0 parcial.

Christian Cueva fue expulsado en el Universitario vs Juan Pablo II.

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Gol de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario ante Juan Pablo II

Cuando ya se iba a cumplir la media hora de juego, una gran jugada colectivo se armó por la banda derecho para que el esférico llegue a los pies del brasileño y empuje el balón para el 3-0 parcial en el Estadio Mansiche de Trujillo. Miguel Silveira celebró con la muestra del escudo crema y así dejar en claro su compromiso con el equipo.

De esta manera, Miguel Silveira marca su primer gol oficial con Universitario de Deportes y espera poco a poco consolidarse en el plantel crema para así conseguir cada uno de los objetivos trazados en este 2026.

(VIDEO: L1 MAX)

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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