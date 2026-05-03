Club gigante del Perú cerca del descenso: la dura realidad que vive y preocupa a sus hinchas

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 va llegando a su final, y todos los clubes del fútbol peruano ya saben para que están en la presente temporada. Es decir, algunos han aceptado que pelearán la baja, otros clasificación a torneo internacional, y unos pocos lucharán para salir campeones. En esa línea, un gigante de nuestro balompié puede descender y preocupa a su hinchada.

Nos referimos a Sporting Cristal, club que es el tercero con más títulos de Primera División en la historia del Perú y que cuenta con una gran cantidad de aficionados a lo largo del territorio nacional. Pese a ello, esta campaña la están pasando fatal y cada vez están más cerca de los últimos puestos.

Resulta que los celestes acaban de empatar 2-2 con Cusco FC en condición de local y de esta forma siguen hundiéndose en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Por ahora marchan en la undécima casilla y, aunque todavía falte todo el Clausura, están muy cerca de la zona de descenso a la Liga 2.

Sporting Cristal y Cusco FC igualaron en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal tiene un total de 15 unidades de 39 posibles y está a solo tres puntos de Sport Boys, que marcha antepenúltimo. Por ello, si no cambian rápido el chip, los del Rímac corren grave riesgo de perder la categoría por primera vez en su historia.

¿Cuándo juega de nuevo Sporting Cristal?

Sporting Cristal jugará nuevamente este martes 5 de mayo ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva y desde las 5.00 p. m. Los celestes marchan líderes del Grupo F y, con una victoria, prácticamente habrán pasado de ronda.