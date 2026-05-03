Palmeiras sumó a ex Bayer Leverkusen para vencer a Sporting Cristal en Matute por Libertadores

Palmeiras tiene la obligación de sumar tres puntos en Lima ante Sporting Cristal por el grupo F de la Copa Libertadores 2026. Pese a que está invicto en esta instancia del torneo de la Conmebol, sus dos empates lo ubican en la segunda casilla, por debajo del combinado celeste. Por ello, ahora sumó a un futbolista con pasado en Bayer Leverkusen para tener una opción clara en ofensiva.

Palmeiras sumó a ex Bayer Leverkusen para vencer a Sporting Cristal

Se trata de Paulinho, mediapunta y delantero brasileño de 25 años que estuvo ausente de las canchas por aproximadamente 302 días. Luego de superar su lesión, el atacante fue convocado para el choque ante Santos por el Brasileirao y así comenzar a tener ritmo futbolístico de cara al encuentro ante Sporting Cristal.

De hecho, el medio Globo Esporte tuvo una charla con el delantero, que estuvo cerca de convertir un gol en su regreso a los campos de juego. "Por supuesto, es un día emocionante para mí, que marca mi regreso a los juegos después de un período muy difícil. Nueve meses de mucha lucha, mucha resiliencia, en los que necesité buscar apoyo y ayuda en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. Quiero agradecer al grupo y al cuerpo técnico por permitirme formar parte de él, porque es complicado cuando te quedas fuera. Logré jugar en el Mundial, pero no pude estar con el grupo día a día como un atleta normal, y me ayudaron mucho", declaró el atacante.

Paulinho regresa a Palmeiras para vital partido ante Sporting Cristal.

Paulinho tuvo pasado en Bayer Leverkusen y ahora enfrentará a Sporting Cristal

Paulinho es un delantero con muchas cualidades ofensivas que fue tentado por Bayer Leverkusen en la temporada 2018-2019. El elenco alemán se hizo dueño de su pase por 18,5 millones de euros, pero no logró consolidarse en el fútbol europeo. Estos son los clubes por los que pasó el artillero brasileño:

Vasco da Gama

Bayer Leverkusen

Atlético Mineiro

Palmeiras

Paulinho tuvo su pasado en Bayer Leverkusen de Alemania.

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, día, hora y canal por Copa Libertadores 2026

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 se juega el próximo martes 5 de mayo a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas en Brasil) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.