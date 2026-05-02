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Universitario empató 1-1 ante complicado rival y desató preocupación a hinchas cremas
Universitario de Deportes consiguió un empate fuera del Estadio Monumental y generó que los hinchas merengues se preocupen por el resultado final que los complica en el campeonato.
Universitario de Deportes ha mostrado una mejoría anímica en la Liga 1 y en la Copa Libertadores 2026 tras conseguir resultados favorables. No obstante, esas no son las únicas competiciones en las que participa el club, pues la Sub-16 empató 1-1 frente a un rival fuerte en un importante torneo de divisiones menores.
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Universitario empató 1-1 fuera del Estadio Monumental y generó preocupación en la hinchada crema
La categoría 2010 de Universitario igualó 1-1 frente a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 7 de la fase regular de la Copa Federación Oro 2026, en un partido disputado en Campo Mar.
Ángel Bejarano marcó el único tanto del encuentro y, por ahora, el conjunto merengue ocupa la primera posición; no obstante, deberá esperar los resultados de otros rivales para saber si se mantiene como líder de la clasificación.
La categoría 2010 de Universitario empató 1-1 ante ADT y complica su liderato en la Copa Federación Oro 2026
El empate de la Sub-16 de Universitario de Deportes no resulta favorable para el conjunto crema, debido a que Sporting Cristal y Héctor Chumpitaz, sus principales perseguidores, se encuentran a solo tres puntos de igualar su puntaje.
Aún quedan partidos por jugar de la fecha 7, pero los clubes citados y los que ocupan el segundo y el tercer puesto se enfrentarán entre sí para definir quién logra igualar en puntos al club crema.
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|7
|+12
|15
|2. Héctor Chumpitaz
|6
|+4
|12
|3. Sporting Cristal
|6
|0
|12
|4. Sport Boys
|6
|0
|10
|5. Alianza Lima
|6
|+9
|9
|6. Deportivo Coopsol
|6
|+4
|9
|7. Deportivo Municipal
|7
|-4
|8
|8. Club Interno de Menores
|6
|-1
|7
|9. EDM Ventanilla
|6
|-11
|6
|10. Academia Cantolao
|5
|-2
|5
|11. ADT
|5
|-6
|5
|12. Universidad San Martín
|6
|-5
|3
Universitario de Deportes en la Copa Federación Oro 2026
Con sus categorías Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17, Universitario de Deportes procura ofrecer más oportunidades a sus divisiones menores y continuar fortaleciendo su proyección futbolística de cara a la Copa Federación Oro 2026. En este certamen, el conjunto crema se mide ante clubes de peso como EDM Ventanilla, Héctor Chumpitaz, Sporting Cristal, Alianza Lima, Sport Boys, Deportivo Coopsol, Universidad San Martín, entre otros.
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