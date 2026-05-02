- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs CD Moquegua
- Barcelona vs Osasuna
- Sporting Cristal
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes Vóley
Nacional sorprendió al realizar fuerte reclamo tras partido contra Universitario: “Se esperan sanciones”
Se conoció que Nacional realizó una fuerte queja tras el partido ante Universitario en el Estadio Monumental. ¿Qué pasó? Te lo contamos aquí.
Nueva polémica tras el partido entre Universitario de Deportes y Nacional, encuentro que terminó 4-2 a favor del conjunto dirigido por Jorge Araujo. Sin embargo, luego del partido por Copa Libertadores, se acaba de confirmar que el elenco charrúa presentará una queja formal ante Conmebol. ¿Por qué?
PUEDES VER: ¿Nueva chance? Universitario y Javier Rabanal llegaron a un acuerdo de último momento: "Firmó..."
Nacional no dejó pasar su queja respecto del arbitraje de Carlos Paul Benítez, cuya actuación durante el desarrollo del encuentro fue cuestionada, porque consideran que el juez los perjudicó tras la expulsión de Lucas Rodríguez.
En medio de este panorama, desde Uruguay informan que Nacional evalúa presentar un reclamo ante el organismo sudamericano por el arbitraje del paraguayo Carlos Paul Benítez, al considerar que no expulsó a Caín Fara tras una jugada temeraria contra Nicolás Rodríguez.
A esto se suma la información del portal Pasión Tricolor, que informó que la queja se realizó ni bien terminó el partido y reafirmó que esperan sanciones.
"QUEJA FORMAL A CONMEBOL. Nos confirman desde el el club, NACIONAL presentó una queja formal ante la CONMEBOL por el arbitraje del partido ante Universitario. La nota fue elaborada en la misma madrugada del partido. SE ESPERAN SANCIONES y jueces de otro nivel para el resto de la Copa", dio a conocer el portal mediante sus redes sociales.
Nacional presentó reclamó tras el partido ante Universitario
¿Por qué Nacional reclamó luego del partido ante Universitario?
Todo se originó por una fuerte entrada de Caín Fara sobre Nicolás Rodríguez, lo que desató múltiples críticas debido a que el árbitro Carlos Paul Benítez no lo expulsó. A esto se suma que Lucas Rodríguez sí vio la tarjeta roja por una falta menos grave que la del defensor de Universitario, lo que generó malestar en toda la delegación de Nacional, ya que consideran que esa decisión cambió el rumbo del partido.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90