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¿Nueva chance? Universitario y Javier Rabanal llegaron a un acuerdo de último momento: "Firmó..."

Además, se conoció que Rabanal se quedará en Perú tras llegar a un acuerdo con Universitario. ¿Qué pasó con el técnico español? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Universitario llegó a un acuerdo con Javier Rabanal. Foto: composición Líbero/Universitario
Universitario llegó a un acuerdo con Javier Rabanal. Foto: composición Líbero/Universitario
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¿Tendrá su revancha? En las últimas horas se conoció que Javier Rabanal y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo económico para terminar por fin su relación contractual. Como se recuerda, a pesar de que la ‘U’ oficializó en redes sociales la salida del técnico español, esto aún no era oficial, pues había temas pendientes respecto de las negociaciones, ya que Rabanal tenía un contrato de 2 años.

José 'Puma' Carranza tuvo sorprendentes palabras sobre Javier Rabanal. Foto: composición Líbero/Universitario TV/Liga 1

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En ese sentido, mediante su cuenta de X, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer nueva información sobre el tema. Según Peralta, ambos suscribieron un acuerdo que beneficia a ambas partes.

“ATENCIÓN: Universitario de Deportes y Javier Rabanal suscribieron el acuerdo económico y dieron por concluidas, de manera formal, sus relaciones contractuales. El finiquito se firmó hoy y todo se dio en buenos términos, siendo beneficioso para ambas partes”, fue la información que brindó el periodista.

Javier Rabanal y Universitario llegaron a un acuerdo

Javier Rabanal y Universitario llegaron a un acuerdo

Javier Rabanal se quedará en Perú: ¿firmará por otro club de la Liga 1?

Tras su salida de Ate, se conoció que Rabanal se quedará en Perú. Esta información ha generado intriga entre los hinchas del elenco merengue. Resulta que, luego de su paso por la ‘U’, se conoció que el español hará turismo por distintos destinos del país.

"No va dirigir. Quiere descansar y va hacer turismo por Perú. Al Valle, Machu Picchu, entre otros lugares", mencionó Peralta en el programa 'Y Uno Feliz'.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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