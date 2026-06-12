Universitario analiza desprenderse de José Rivera para firmar a figura de Cristal: "Negociación"

Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de pases para afrontar el Torneo Clausura, con el objetivo de quedarse con el título. En medio de ello, se reveló que ya tiene prácticamente definida la salida de José Rivera, tras ofrecerlo como moneda de cambio para fichar a un jugador de Sporting Cristal.

Universitario busca firmar a jugador de Sporting Cristal y ofreció al ‘Tunche’ Rivera

Durante el programa 'Fútbol Satélite', el periodista Julio Peña sorprendió a los hinchas al revelar que Universitario está interesado en fichar a un volante de Sporting Cristal. Se trata de Ian Wisdom, quien no ha sumado muchos minutos en esta temporada.

Ante ello, el periodista deportivo señaló que la dirección deportiva de la U ya conversa con el representante del jugador para concretar el fichaje. En esa línea, reveló que la escuadra crema está dispuesta a ofrecer a José ‘Tunche’ Rivera como moneda de cambio para agilizar la operación.

"La 'U' está interesado en un jugador Cristal, han conversado con el representante del jugador y la 'U' quiere ofrecer a un jugador como parte de la negociación. El jugador es Ian Wisdom, pero la 'U' quiere ofrecer al Tunche para que no se vaya a Alianza", fue la información que compartió el citado comunicador.

Asimismo, Julio Peña indicó que el ofrecimiento del ‘Tunche’ se da porque la escuadra de Ate busca evitar que el delantero firme con Alianza Lima, tras conocerse el interés en su fichaje. Eso, añadido a que Ian Wisdom no goza de minutos en Cristal, alimenta los rumores.

Ian Wisdom despertó interés en Universitario para el Torneo Clausura.

Cabe señalar que José Rivera ha sido duramente cuestionado por la hinchada tras sus declaraciones, especialmente por la polémica generada luego de patear la camiseta de la ‘U’. Por lo que su nombre ha sonado como opción de salida.

Ian Wisdom interesa en Universitario: estos son sus números

En lo que va de la temporada, Ian Wisdom ha jugado 14 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, donde ha logrado marcar un gol y una asistencia. El volante es considerado un jugador con proyección y a sus 20 años es constantemente llamado por la selección peruana Sub-20. Pese a ello, solo promedia 49 minutos por partido.