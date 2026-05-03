Campeón en Argentina se luce con camiseta de Universitario y destaca en la Liga 1: "Invencible"

Universitario de Deportes ha tenido un irregular desempeño en esta temporada, en la que ha quedado prácticamente fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura. No obstante, también ha tenido grandes rendimientos en su plantel y cuenta con un excampeón del fútbol argentino, que recientemente fue destacado por su nivel en la Liga 1. Nos referimos a Caín Fara.

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Campeón en Argentina se luce con camiseta de Universitario y destaca en la Liga 1

El central argentino ya es considerado un titular indiscutible en la zaga defensiva de Universitario y el fichaje más importante de los cremas en esta temporada. Caín Fara ha destacado desde su llegada al club, pero, en concreto, en el último mes fue vital en cada victoria del equipo.

Precisamente, por ello, la Liga 1 ha decidido reconocerlo como “el jugador invencible” del mes de abril, premio otorgado al mejor defensa. Asimismo, destacaron su gran jerarquía para comandar la defensa y su gran pie para sacar el balón desde al fondo.

Caín Fara fue reconocido como defensa del mes de abril en la Liga 1

“Firmeza en la defensa crema! Caín Fara es el jugador invencible del mes de abril. El futbolista de Universitario demostró gran seguridad en cada salida desde el fondo”, fue el mensaje que compartió la cuenta oficial de la competición, acompañado de los números obtenidos por el zaguero.

Este reconocimiento es un premio al gran nivel que ha mostrado Caín Fara con la 'U', donde ha logrado marcar dos goles (uno por el torneo local y uno por la Copa Libertadores). Además, en el Torneo Apertura solo registra una tarjeta amarilla.

Caín Fara fue campeón en Argentina

Caín Fara ha paseado su talento por importantes equipos, principalmente del fútbol argentino. Su calidad lo llevó a integrar las filas de Tigre en la temporada 2021, donde no logró consolidarse y solo pudo jugar cinco partidos. Sin embargo, eso no impidió que fuera parte del plantel que salió campeón en la Primera Nacional de Argentina.