El Honor 400 tiene mejor batería que el Motorola Edge 60 Pro: cámara de 200MP, se sumerge en agua, anticaídas y tremendo procesador

El Honor 400 llegó para conquistar la gama media con su fotografía, procesador poderoso, así como una batería para más de dos días y carga rápida en no más de media hora. Es una ganga para comprar este 2026, año en que su precio ha bajado.

Honor 400, características y especificaciones

El Honor 400 tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución de 2736 x 1264 píxeles, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, junto con 5000 nits, así como resistencia al agua con IP65/IP66, así como a los golpes y caídas con certificación SGS de 5 estrellas.

En cuanto a su rendimiento, este celular está provisto del Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, uno de los chips más potentes en la gama media, el cual integra una RAM de 12GB que puedes ampliar a 24GB con RAM virtual, así como memoria interna de 512GB.

El sistema operativo del Honor 400 es el MagicOS 9.0 basado en Android 15, incluyendo Honor IA, la IA de esta marca china y con 6 años de actualizaciones para el software como para los parches de seguridad. Su autonomía destaca de la competencia con sus 6000mAh de batería, a la vez de 100W de carga rápida para estar listo en unos 30 a 35 minutos.

Este celular incluye doble cámara trasera, la principal tiene la potencia de 200 MP potenciada con IA, así como apertura focal de f/1.9 y estabilización óptica, a la vez de ultra gran angular de 1 MP con f/2.2 y la frontal de 50 MP. por su parte, a grabación es de 4K a 30fps.

Honor 400, precio en 2026

Si quieres llevarte a casa el Honor 400 5G este 2026, entonces en el mercado internacional ronda los US$380 dólares. En Perú, por otro lado, lo encuentras en unos 1,300 a 1,800 soles, mientras que en México desde los 6,300 pesos mexicanos.