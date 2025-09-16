Cómo hacer para que uno de mis contactos NO SEPA que vi su estado de WhatsApp

Pese a que WhatsApp cuenta con más de 2500 millones de usuarios, aún existen muchas funciones que resultan ser DESCONOCIDAS para la mayoría de personas. Hoy conocerás una muy útil que te sirve para mantener en privacidad las visualizaciones de los 'Estados'.

Al mismo estilo de Instagram, Meta integró los 'Estados' al WhatsApp y con ello los usuarios pueden compartir una foto, video o pensamiento a todos sus contactos. Si bien se puede ver quién los ha visto, también existe una configuración que te permitirá ocultar el 'visto'. Lo mejor de todo es que es sencillo de habilitar y además funciona tanto para Android y iPhone.

¿Cómo evitar que sepan que he visto una historia de WhatsApp?

Para que no sepan que viste un estado en WhatsApp, lo único que debes hacer es desactivar la opción de 'Confirmación de lectura' y esto se hace desde la sección Privacidad en los Ajustes de la App verde.

Sin embargo, debes de saber que al deshabilitar esta opción, tampoco tú podrás ver quién ha visto tus propios estados, además tampoco verás el doble check azul en los mensajes que envíes por WhatsApp.

Esto quiere decir que las dos tildes azules que indican que un mensaje fue leído no aparecerán cuando veas un mensaje, y tú tampoco recibirás el aviso de cuándo la otra persona leyó tus mensajes. Ten en cuenta ello, ya que no se deshabilitará hasta que tú lo elijas.