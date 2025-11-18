- Hoy:
Así puedes tener DOS cuentas de WhatsApp en tu mismo teléfono sin instalar ninguna App ILEGAL
Ya puedes tener dos cuentas de WhatsApp en tu mismo celular Android de forma muy simple. ¿Cómo se activa? Aquí la GUÍA en 2 pasos.
Actualmente, existen más de 2500 millones de usuarios que tienen WhatsApp instalado en su teléfono, sea Android o iPhone. Sin embargo, pese a la gran acogida que tiene la App de Meta, existen algunas funciones desconocidas y una de ellas implica la posibilidad de tener más de una CUENTA en un mismo equipo.
Si bien Meta lanzó la versión WhatsApp Business, la cual te permite loguearte con otro número distinto, lo cierto es que desde hace un tiempo atrás, la App también te permite tener dos cuentas en un mismo smartphone Android, sin tener que instalar una aplicación externa.
Tener dos cuentas de WhatsApp con la sesión iniciada en dispositivos Android al mismo tiempo no es nada del otro mundo. Es más, no necesitas cerrar sesión cada vez que dejas de usar una, llevar dos teléfonos contigo ni preocuparte por enviar mensajes desde la cuenta equivocada. ¿Cómo se hace? Aquí te lo contamos.
Para configurar una segunda cuenta, necesitarás un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM, tu teléfono debe permitir utilizar dos nanoSIM o incluir una eSIM. Si cumples con este requisito, sigue leyendo, ya que te compartimos el sencillo tutorial.
Con este truco podrás tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo equipo. Foto: captura.
Ve a la configuración de tu cuenta principal de WhatsApp, haz clic en la flecha junto a tu nombre y, luego, en 'Añadir cuenta'. Puedes controlar la configuración de privacidad y notificaciones en cada cuenta de tus cuentas.
Tus mensajes son seguros y privados solo cuando usas la aplicación oficial de WhatsApp. Recuerda solo utilizar las apps oficiales de Meta, las cuales podrás descargar directamente en Play Store.
