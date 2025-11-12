WhatsApp: así activas el Modo Stranger Things en simples pasos en tu Android

Desde su llega a Netflix en julio del 2016, la serie de suspenso y terror Stranger Things se ha convertido en una de las producciones más vistas en la gigante del streaming.

Luego de tantos años, finalmente Netflix anunció que la quinta y última temporada llegará a la plataforma de streaming y se dividirá en dos partes, las cuales se estrenarán el próximo 26 de noviembre y 25 de diciembre.

Miles de fanáticos de Stranger Things se alistan para presenciar la batalla final contra Vecna y es por ello que están atentos a cada nuevo lanzamiento o colaboración que tiene la franquicia. ¿Te gustaría tener en WhatsApp a tus personajes favoritos? Pues bien, ahora lo podrás hacer con ayuda de una aplicación gratuita.

¿Alguna vez has escuchado hablar de Nova Launcher? Se trata de una App de Play Store con la que podrás modificar todos los aspectos de tu teléfono Android. Si, si tienes un iPhone no podrás hacer uso de esta herramienta y por lo tanto no tendrás el MODO STRANGER THINGS en tu teléfono.

Para activar este Modo oculto, lo único que debes hacer es descargar el Nova Launcher y ejecutarlo en tu teléfono. Una vez hecho esto, deberás ingresar a tu navegador de preferencia y ubicar algunas fotografias con fondo blanco. Pueden ser escenas de Stranger Things o algunos personajes como Once, el Demogorgón o incluso Vecna.

Así podrás tener a tus personajes favoritos de Stranger Things en WhatsApp. Foto: captura.

Si cumples con estos dos simple requisitos, solo te queda modificar el fondo de tu chat de WhatsApp, mantener pulsado el logo de la app de Meta y modificar la imagen. Ajusta el tamaño de la imagen de Once, Mike y otro personaje, para que queden perfectamente colocadas.

Recuerda que este Modo Stranger Things SOLO se puede habilitar en un teléfono Android, por lo que si eres usuario de iPhone no lo conseguirás.