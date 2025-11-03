Así puedes hacer pagos y transferir dinero a Yape o Plin sin salir de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo y se dice que actualmente existen más de 2500 millones de usuarios en el planeta.

Si bien WhatsApp ofrece múltiples herramientas de comunicación, hasta la fecha no existía una opción que te permita transferir dinero de forma inmediata. Sin embargo, gracias al Plin WhatsApp de Interbank, esto sería cosa del paso.

Y es que la entidad bancaria acaba de lanzar un chatbot con Inteligencia Artificial, el cual te permitirá realizar transferencia de dinero o realizar pagos de forma inmediata y gratuita a contactos de Plin, de Yape o cualquier billetera

afiliada.

Plin WhatsApp es el primer asistente convencional inteligente de Interbank, el cual te permitirá realizar transferencias y pagos de forma rápida y sencilla, todo sin salir de WhatsApp.

¿Cómo funciona? Debido a que este chatbot ha sido desarrollado por Interbank, solo podrá ser utilizado por los clientes de dicha entidad bancaria. Los clientes deberán activar este servicio una vez desde la App de Interbank y generar una clave secreta para pagar.

Una vez hecho esto, se generará un Chat de WhatsApp con el contacto 'Plin WhatsApp' de Interbank. Deberás escribir si quieres realizar un Plin o Yape a tu contacto y el proceso será inmediato. Recuerda que puedes transferir hasta S/100 por transacción.

Activa el Plin WhatsApp desde la App de Interbank. Foto: captura.

"Pásale 20 soles a Carlos para el almuerzo" o "Plineale 15 soles al Yape de Jimena", son ejemplos de comandos que podrás ingresar el el Plin WhatsApp para poder disfrutar de esta nueva herramienta con IA.

Alex Woodman, vicepresidente de Banca Retail de Interbank, adelantó que muy pronto Plin WhatsApp te permitirá leer QR y boletas de pago desde una imagen y también dividir cuentas antes de hacer el pago. Se estima que esta herramienta con IA beneficiará a más de 20 millones de peruanos que utilizan WhatsApp y que ahora podrán transferir dinero y pagar desde la App verde.