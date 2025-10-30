Cómo escribir a un número de WhatsApp sin agregarlo: Guía en 2 simples pasos

Con más de 2500 millones de usuarios únicos, la aplicación WhatsApp se ha convertido en la herramienta de mensajería instantánea más utilizada en el planeta y supera por mucho a Telegram, la red que solo alcanza los 900 millones de users.

Sin embargo, pese a que el WhatsApp es tan común y tan necesario para la comunicación, aún encierra algunos trucos que los millones de usuarios desconocen y uno de ellos es sobre la forma en la que puedes escribir a una persona que no conoces sin tener que agregarla a tus contactos.

Y es que si bien WhatsApp ha sido pensada para que una persona pueda escribir e interactuar solo con sus contactos, eso no significa que cada cierto tiempo tengas que hablarle a un 'desconocido'. Por si no lo sabías, existe más de una forma de hablar con alguien sin tener que guardar su número en tu agenda. ¿Cómo? Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Existen dos métodos que puedes utilizar para escribir en WhatsApp por primera vez con un extraño que no tienes agregado en tu lista de contactos. La primera de ellas es mediante la 'página' llamada wa.me.

Lo único que debes hacer es abrir una pestaña en tu navegador favorito, Chrome, FireFox, Brave, etc, y escribir "wa.me/+XXXXXXXX". Debes reemplazar las 'X' con el número de contacto, junto con el código de país.

El segundo método, el más simple de todos, consiste en ingresar a tu propio chat y enviarte el número con el que deseas comunicarte. Al enviarlo, WhatsApp generará un LINK al cual deberás ingresar para entablar esa conversación privada.

En ambos casos no necesitas guardar el número de contacto y de esta forma sencilla podrás hablar con esa persona desconocida. Luego de ello puedes eliminar el chat y olvidarte del tema.