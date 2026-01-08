Motorola Signature: qué precio tiene en 2026 el primer teléfono PREMIUM de Motorola con Snapdragon 8 Gen 5 y triple cámara 8K

El CES 2026 se ha convertido en el escenario perfecto para que Motorola lance al mercado uno de sus teléfonos más PREMIUM, el Motorola Signature, el cual no solo destaca por su rendimiento elevado, sino también sus cámaras con calidad 8K, resistencia extrema y precio reducido.

¿Por qué el Motorola Signature será el rival más duro para el Galaxy S26 Ultra, el iPhone 18 Pro Max y el Xiaomi 17 Ultra? En esta nota vamos a revelarte todas las especificaciones técnicas y precio de este potente equipo que llegará pronto al mercado global.

La pantalla del Motorola Signature es de tipo AMOLED de 6.8 pulgadas con 165Hz de tasa de refresco y hasta 6200 nits de brillo máximo. Además, está protegido con Gorilla Glass Victus 2, resistencia IP68 e IP69 y está cubierto por cuero vegano con diferentes texturas.

Si hablamos de potencia, este nuevo Motorola Signature llega con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nanómetros, acompañado de 16GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria interna. Finalmente, su batería es de 5200 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Pero, el mejor atributo de este Motorola Signature es su potente juego de cámaras de 50MP, sensores que te permiten grabar en 8K a 30fps y 4K a 30 y 60fps. Tenemos un sensor de 50MP Sony LYTIA 828, teleobjetivo periscopio de 50MP Sony LYTIA 600, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP Sony LYTIA 500.

Motorola anunció que el precio de este Motorola Signature llega desde los 999 euros, lo que al tipo de cambio representa unos 3900 soles. Sin duda una excelente alternativa y mucho más económicas que el iPhone 17 Pro Max.