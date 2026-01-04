No es tan potente como un iPhone, pero este Motorola tiene procesador TOP, pantalla 144Hz, 512GB y es BARATO

Si bien los iPhone son considerados como algunos de los teléfonos más potentes y con mejor rendimiento, eso no sígnica que sean los únicos en ofrecerte gran capacidad al mejor precio.

Y es que si tienes bajo presupuesto y quieres comprarte un teléfono de alta performance, entonces debes tener en cuenta al poderoso Motorola Edge 50 Fusion, un equipo de gama media de alto rendimiento y precio insignificante.

¿Qué características tiene este Motorola Edge 50 Fusion? En primer lugar debes saber que este teléfono de Motorola posee un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, además de 144Hz y 1600 nits de brillo. La velocidad que tiene es perfecta para videojuegos y el rendimiento también es TOP.

Y si hablamos de rendimiento, este Motorola no tiene mala performance. Por el contrario, está provisto del Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 5000 mAh de batería con carga de 68W. No tiene nada que envidiarle a un iPhone 15 o iPhone 16.

Precio del Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Captura.

Si bien este teléfono no está pensando para fotografías o videos, lo hace bastante bien con el juego que maneja. El Motorola Edge 50 Fusion llega con cámara de 50MP, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Sin duda su atributo más resaltante que te permite grabar en alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion en 2026? Tomando en cuenta que este equipo fue lanzado en 2024, actualmente puedes ser tuyo por 849 soles o 252 dólares en el mercado internacional.