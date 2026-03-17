ALERTA ROJA en EE. UU.: inmigrante ilegal venezolano es sentenciado por MORDER a un agente de ICE y esta es la IMPACTANTE IMAGEN de la agresión

Un hecho violento en San Diego, California, llamó la atención a nivel nacional: un inmigrante venezolano fue declarado culpable tras morder a un agente de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su arresto. La sentencia y una fotografía de la lesión del agente se difundieron públicamente, encendiendo el debate sobre la seguridad de los agentes federales y las consecuencias legales por resistirse a la deportación. La cobertura principal del caso proviene de Fox News Digital.

Inmigrante venezolano ilegal es sentenciado por morder a un agente de ICE: impactante imagen

Robert Antonio Bastardo Llovera, un inmigrante venezolano sin estatus legal en EE. UU., fue condenado a ocho meses y dos días de prisión tras admitir que mordió el antebrazo de un agente de ICE durante su arresto en San Diego. Según Fox News Digital, Bastardo se declaró culpable el 3 de marzo de 2026 por "agresión a un agente federal", un delito que podría haber conllevado una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares.

El ataque ocurrió el 15 de julio de 2025, cerca del barrio Mission Bay, cuando Bastardo forcejeó con los oficiales durante varios minutos antes de morder al agente. La Fiscalía compartió la impactante imagen de la lesión sufrida por el agente, que forma parte del expediente judicial.

Robert Antonio Bastardo Llovera mordió a un agente tras forcejear cinco minutos.

Bastardo, de 32 años, recibió una orden de deportación el 10 de junio de 2025 tras no comparecer ante un juez de inmigración.

Declaraciones oficiales de los agentes federales

Las autoridades destacaron la importancia de resguardar a los oficiales federales. El fiscal federal Adam Gordon afirmó: "Nuestra oficina seguirá dando prioridad a la protección de los oficiales federales que desempeñan sus funciones conforme a la ley".

Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego, añadió: "Atacar a un agente federal es un delito grave y no se tolerarán acciones que pongan en riesgo a los agentes y oficiales".