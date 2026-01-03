- Hoy:
Empieza el 2026 con este Motorola hecho de 'madera' que tiene procesador TOP, cámaras 4K y carga de 125W
El Motorola Edge 50 Ultra se carga en 8 minutos, tiene un procesador GAMER avanzado y su precio se ha reducido al mínimo.
Desde hace algunos años, Motorola ha logrado posicionarse en el mercado de los smartphones como uno de los mejores desarrolladores, puesto que sus modelos no solo son TOP, sino también tienen alto rendimiento y buen precio.
En 2024, la marca con capitales chinos sorprendió al mundo al lanzar el primer teléfono con cubierta de 'madera', el cual no solo carga en 8 minutos, sino que tiene una configuración impresionante. ¿De qué teléfono hablamos? Del poderoso Motorola Edge 50 ULTRA, un equipo de alto rendimiento y cámaras elevadas.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 ULTRA? Antes que nada debes saber que este teléfono pertenece a la gama alta y tiene detalles premium. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz, además de una resolución 2712 x 1220 pixeles, además de un brillo máximo de 2500 nits y una compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 50 ULTRA llega con procesador Snapdragon 8s Gen 3, 16GB de RAM del tipo LPDDR5X, 1TB de memoria, además de 4500 mAh de batería y una carga de 125W por cable y 50W de carga inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 50 ULTRA. Foto: Motorola
Lo mejor de este Motorola Edge 50 ULTRA es su juego de cámaras: lente 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. Los videos que grabes con este teléfono pueden ser en 4K a 60fps y las fotografías son de alta calidad.
¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50 ULTRA en enero del 2026? Ya puedes encontrar este teléfono por 2947 soles, lo que al tipo de cambio son 877 dólares.
