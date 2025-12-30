Este Motorola acuático tiene pantalla 120Hz, 24GB de RAM, batería que dura 2 días y solo cuesta 1000 soles

Este 2025 ha sido uno de los mejores años de Motorola y esto se debe a que sus nuevos modelos no solo sobresalen por sus diseños y colores, sino también por su gran calidad, potencia y precios reducidos.

Si estás buscando un teléfono con potencia, diseño premium, resistencia al agua y precio bajo, entonces deberías tomar en cuenta el Motorola Edge 60 Fusion, un celular con gran rendimiento que solo cuesta 1029 soles, decir menos de 300 dólares.

Pero, el precio de este teléfono no solo es barato, sino que tiene especificaciones de alta calidad. En primer lugar, el Motorola Edge 60 Fusion llega con pantalla pOLED curva de 6.5 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, 4500 nits de brill y una protección Gorilla Glass 7i.

La potencia de este Motorola de gama media llega con el procesador Mediatek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM físico, el cual puede ampliarse hasta 24GB de RAM. Eso no es todo ya que tiene unos 256GB de memoria y 5200 mAh de batería con carga de 68W.

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: Motorola

Sin embargo, esto no es todo ya que este Motorola Edge 60 Fusion está pensando para grabar videos en 4K, gracias a sus cámaras: lente de 50MP con OIS, lente gran angular y macro de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. Las fotografías captadas con estos lentes también son muy buenas.

Sin duda alguna, el Motorola Edge 60 Fusion es un gama media poderoso que además incuye funciones con Inteligencia Artificial y nuevas herramientas basadas en Android 16.