Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ¿Cuál de estos teléfonos es mejor y vale la pena para iniciar el 2026?

Estos teléfonos de Samsung y Motorola son las mejores alternativas que puedes comprar, pero uno de ellos es mejor y más barato.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Motorola Edge 70.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Motorola Edge 70.
Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Samsung, puesto que no solo presentó al mundo su nuevo Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold7, sino también su primer equipo plegable con triple pantalla, el Galaxy TriFold 5G.

Sin embargo, esto no es todo puesto que la firma coreana también lanzó al mercado sus nuevos teléfonos de gama media y el Galaxy A56 ya es una realidad. Si bien este equipo es barato, cuenta con una configuración que te permitirá ejecutar casi cualquier aplicación y tomar las mejores fotografías.

Por su parte, la firma con capitales chinos Motorola acaba de anunciar la llegada de su nuevo teléfono de gama media alta, el Motorola Edge 70, el cual no solo tiene extrema delgadez, sino que también cuenta con especificaciones TOP y un precio reducido.

¿Cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar? ¿el Galaxy A56 o el Motorola Edge 70? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de ambos teléfonos, para que tú mismo o misma puedas definir cuál te conviene más.

Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ficha técnica completa

Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprar el Galaxy A56 de Samsung o el Motorola Edge 70. Asegúrate de revisar todas las especificaciones, antes de comprar uno de estos modelos.

CaracterísticasMotorola Edge 70Galaxy A565G
Dimensiones 159 x 74 x 5,99 mm 162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso159 g198 g
Pantalla y dimensionesPanel POLED de 6,67 pulgadas
Refresco de hasta 120 Hz
Brillo pico de hasta 4.500 nits
HDR10+
Corning Gorilla Glass 7i 		Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad Resolución Super HD (2.712 x 1.220 píxeles)1.080 x 2.340 píxeles
Procesador Snapdragon 7 Gen 4Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
Memoria RAM12 GB8 GB
Sistema operativoAndroid 16 - My UXAndroid 15 - One UI 7
Almacenamiento interno
512 GB UMCP		128/256 GB
CámarasPrincipal: 50 MP, f/1.8, OIS, Ultra Pixel 2,0 µm
Ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 120º, Macro
Sensor de luz 3 en 1
Cámara frontal: 50mpx		Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
Batería4.800 mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica 15W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Precio800 eurosS/ 2,100.00
Otros detalles5G sub-6
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
GPS, GLONASS, Galileo
NFC
Dual SIM (Nano SIM + eSIM) 		Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

