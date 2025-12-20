- Hoy:
Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ¿Cuál de estos teléfonos es mejor y vale la pena para iniciar el 2026?
Estos teléfonos de Samsung y Motorola son las mejores alternativas que puedes comprar, pero uno de ellos es mejor y más barato.
Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Samsung, puesto que no solo presentó al mundo su nuevo Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold7, sino también su primer equipo plegable con triple pantalla, el Galaxy TriFold 5G.
Sin embargo, esto no es todo puesto que la firma coreana también lanzó al mercado sus nuevos teléfonos de gama media y el Galaxy A56 ya es una realidad. Si bien este equipo es barato, cuenta con una configuración que te permitirá ejecutar casi cualquier aplicación y tomar las mejores fotografías.
PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%
Por su parte, la firma con capitales chinos Motorola acaba de anunciar la llegada de su nuevo teléfono de gama media alta, el Motorola Edge 70, el cual no solo tiene extrema delgadez, sino que también cuenta con especificaciones TOP y un precio reducido.
¿Cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar? ¿el Galaxy A56 o el Motorola Edge 70? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de ambos teléfonos, para que tú mismo o misma puedas definir cuál te conviene más.
Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ficha técnica completa
Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprar el Galaxy A56 de Samsung o el Motorola Edge 70. Asegúrate de revisar todas las especificaciones, antes de comprar uno de estos modelos.
|Características
|Motorola Edge 70
|Galaxy A565G
|Dimensiones
|159 x 74 x 5,99 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|159 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|Panel POLED de 6,67 pulgadas
Refresco de hasta 120 Hz
Brillo pico de hasta 4.500 nits
HDR10+
Corning Gorilla Glass 7i
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|Resolución Super HD (2.712 x 1.220 píxeles)
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 7 Gen 4
|Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 16 - My UX
|Android 15 - One UI 7
|Almacenamiento interno
|
512 GB UMCP
|128/256 GB
|Cámaras
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS, Ultra Pixel 2,0 µm
Ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 120º, Macro
Sensor de luz 3 en 1
Cámara frontal: 50mpx
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
|4.800 mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica 15W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|800 euros
|S/ 2,100.00
|Otros detalles
|5G sub-6
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
GPS, GLONASS, Galileo
NFC
Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
