Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ¿Cuál de estos teléfonos es mejor y vale la pena para iniciar el 2026?

Este 2025 ha sido uno de los mejores años para Samsung, puesto que no solo presentó al mundo su nuevo Galaxy S25 Ultra y Galaxy Z Fold7, sino también su primer equipo plegable con triple pantalla, el Galaxy TriFold 5G.

Sin embargo, esto no es todo puesto que la firma coreana también lanzó al mercado sus nuevos teléfonos de gama media y el Galaxy A56 ya es una realidad. Si bien este equipo es barato, cuenta con una configuración que te permitirá ejecutar casi cualquier aplicación y tomar las mejores fotografías.

Por su parte, la firma con capitales chinos Motorola acaba de anunciar la llegada de su nuevo teléfono de gama media alta, el Motorola Edge 70, el cual no solo tiene extrema delgadez, sino que también cuenta con especificaciones TOP y un precio reducido.

¿Cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar? ¿el Galaxy A56 o el Motorola Edge 70? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de ambos teléfonos, para que tú mismo o misma puedas definir cuál te conviene más.

Galaxy A56 vs. Motorola Edge 70: ficha técnica completa

Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprar el Galaxy A56 de Samsung o el Motorola Edge 70. Asegúrate de revisar todas las especificaciones, antes de comprar uno de estos modelos.