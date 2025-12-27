Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: cuál de estos teléfonos 'antiguos' vale la pena para este 2026

Pese a que Samsung lanzó en enero de este 2025 el Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que uno de los mejores teléfonos de la firma coreana es el Galaxy S24 Ultra, un equipo top hecho de Titanio que además tiene un procesador Snapdragon avanzado y cámaras de 200MP con calidad 8K.

Si buscas un teléfono de Apple de alta performance, pero no te alcanza para pagar el nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que puedes comprar el iPhone 16 Pro Max, la versión de 2024 que sigue vigente, no solo por sus cámaas de 48MP con calidad 4K, sino también por su potente chip Apple Bionic A18 Pro, además de una buena batería y un sistema operativo avanzado.

¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor para este 2026? ¿Galaxy S24 Ultra o iPhone 16 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe te dejaremos las especificaciones de ambos modelos para que tú sepas cuál te conviene comprar en este nuevo año.

Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: comparación extrema

Pantalla, batería, procesador, RAM, memoria, cámaras, software y precio. Estas son algunas de las especificaciones que deberás tomar en cuenta, para definir tu compra, entre el Galaxy S24 Ultra de Samsung y iPhone 16 Pro Max de Apple.