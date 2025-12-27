- Hoy:
Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: cuál de estos teléfonos 'antiguos' vale la pena para este 2026
Estos teléfonos de Samsung y Apple fueron lanzados en 2024 y uno de ellos será la mejor elección para este 2026 ya sea por potencia o precio bajo.
Pese a que Samsung lanzó en enero de este 2025 el Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que uno de los mejores teléfonos de la firma coreana es el Galaxy S24 Ultra, un equipo top hecho de Titanio que además tiene un procesador Snapdragon avanzado y cámaras de 200MP con calidad 8K.
Si buscas un teléfono de Apple de alta performance, pero no te alcanza para pagar el nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que puedes comprar el iPhone 16 Pro Max, la versión de 2024 que sigue vigente, no solo por sus cámaas de 48MP con calidad 4K, sino también por su potente chip Apple Bionic A18 Pro, además de una buena batería y un sistema operativo avanzado.
¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor para este 2026? ¿Galaxy S24 Ultra o iPhone 16 Pro Max? Pues bien, en esta nota de Libero.pe te dejaremos las especificaciones de ambos modelos para que tú sepas cuál te conviene comprar en este nuevo año.
Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: comparación extrema
Pantalla, batería, procesador, RAM, memoria, cámaras, software y precio. Estas son algunas de las especificaciones que deberás tomar en cuenta, para definir tu compra, entre el Galaxy S24 Ultra de Samsung y iPhone 16 Pro Max de Apple.
|Características
|iPhone 16 Pro Max
|Galaxy S24 ULTRA
|Dimensiones
|159,9 x 76,7 x 8.3 mm
|162,3 x 79 x 8,6 mm
|Peso
|227 g
|233 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo
|6,8 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
1 - 120 Hz
Gorilla Glass Armor
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 pixels
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A18 Pro
|Snapdragon 8 Gen 3 by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 18.1
|Android 14
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|
4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1400 dólares, 5000 soles
|Desde 875 dólares, 2800 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.3
NFC
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
