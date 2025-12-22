Galaxy S26 Ultra: cuándo sale, características y qué precio tendrá el teléfono más potente de Samsung

A pocos días de finalizar el año 2025, se acaban de filtrar todas las especificaciones del nuevo Galaxy S26 Ultra de Samsung, el teléfono premium que la marca coreana lanzará en solo algunas semanas.

Según las últimas filtraciones compartidas en X, antes Twitter, el Samsung Galaxy S26 Ultra será presentado durante las últimas semanas de febrero y además contará con una configuración impresionante.

Si bien Samsung aún no ha hecho oficial la llegada de este equipo, ya se sabe que contará con el procesador más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 by Galaxy, el cual llegará acompañado de 16GB de RAM, 512GB, 1TB o 2TB en su versión más avanzada.

Sin embargo, esto no es todo, el atributo más importante de este Galaxy S26 Ultra es su potente juego de cámaras: lente amplio de 200MP, lente gran angular de 50MP, Periscopio de 50MP, Telefoto 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 30fps, además de 4K a 60fps y 120fps.

El Galaxy S26 Ultra será uno de los más potentes. Foto: Weibo

La batería es otro de los puntos clave que mejorará el Galaxy S26 Ultra, ya que para este nuevo smartphone se cree que se tendrá 5400 mAh con carga de 60W. Todo indica que finalmente Samsung dará el gran salto y mejorará su carga rápida.

¿Qué colores tendrá el Galaxy S26 Ultra? Si bien algunos esperan que Samsung lanzará el color naranja, lo cierto es que ya se filtraron otros colores como plomo, morado, negro y blanco.

El precio de este Galaxy S26 Ultra se estima que será entre 1500 a 2000 dólares en su versión más avanzada, por lo que deberás pagar hasta 7000 soles por el celular más avanzado de Samsung.