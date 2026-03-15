El iPhone 17 Air nos ha sorprendido para bien: ¿Qué precio tiene el celular más delgado de Apple?

Muchos pueden pensar que los terminales ultra delgados son una novedad, una monada que está destinada a pasar de moda, pero el iPhone 17 Air ha demostrado que los celulares finísimos no son algo del momento, sino que bien podrían representar un paso hacia el futuro.

iPhone 17 Air, delgado, pero con pantalla exquisita, procesador premium y el mejor software

Con tan solo 165 gramos de peso y grosor de 5,6 milímetros, el iPhone 17 Air trae una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con 2736 × 1260 píxeles, junto con 460 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, con HDR, True Tone, así como brillo máximo de 3000 nits, resistencia al agua con certificación IP68 y protección anticaídas con Ceramic Shield 2.

Su procesador es el poderoso Apple A19 Pro que, además, viene con RAM de 12 GB, a la vez de memoria interna en 3 versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su sistema operativo es el formidable iOS 26 con Apple Intelligence y 7 años de actualizaciones para el software como para los parches de seguridad.

iPhone 17 Air, batería ajustada y fotos de altísima calidad

Además de las funciones típicas como Face ID o Dynamic Island, el iPhone 17 Air tiene una batería que se puede considerar pequeña con su autonomía de 3.149 mAh, a la vez de carga rápida de 30 W, pero también con carga inalámbrica MagSafe de 20 W.

Muchos criticaron que este dispositivo tiene tan solo una cámara trasera de 48 MP, pero es sumamente potente, ya que tiene apertura focal de f/1.6, con zoom de calidad óptica 2X, zoom digital de 10X, así como estabilización óptica. El lente frontal es de 18 MP con f/1.9.

El video nos ha dejado buenas sensaciones, ya que el lente principal puede grabar en resolución máxima de 4K a 60 fps el cual, además, puede grabar en modo Dolby Vision.

iPhone 17 Air, precio en 2026

El iPhone 17 Air es una buena opción si quieres un celular premium en extremo delgado, entonces el iPhone 17 Air es para ti, contando un precio internacional de US$999, en Perú desde los S/3.495 y en México a partir de los 22.499 pesos mexicanos.