Este Oppo no solo se parece a un iPhone 15: lo supera con sus cámaras con calidad 4K, procesador TOP y su precio BAJO
El Oppo Reno 14 es uno de los Android más potentes y sus cámaras te permiten tomar fotografías de alta calidad tanto de día como de noche. Además, su procesador es TOP y barato.
Pese a que Apple tiene algunos de los equipos más cotizados, la marca china Oppo lo ha superado con uno de sus más recientes lanzamientos, el Oppo Reno 14, un teléfono de gama alta con diseño TOP, un procesador avanzado, un almacenamiento elevado y un juego de cámaras de alta definición.
Lo mejor de todo es que el precio del Oppo Reno 14 ha bajado demasiado y podría ser una excelente alternativa para aquellas personas que buscan un teléfono de alta calidad diferente a equipos convencionales de Samsung, Motorola, Xiaomi u Honor.
¿Qué características tiene el Oppo Reno 14? Para empezar tenemos un panel de tipo AMOLED con una diagonal de 6.59 pulgadas con una taa de refresco de 120HZ, una resolución de 1256 x 2760 pixeles y una protección Crystal Shield.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Oppo llega con un procesador MediaTek Dimensity 8350, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna con alta velocidad. Además, su batería es de 6000 mAh y carga de 80W por cable.
Este es el precio del Oppo Reno 14. Foto: captura.
Pero, lo más sorprendente es que este Oppo Reno 14 llega con un juego de cámaras elevado: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 8Mp, Telefoto de 50MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías a la Luna si así lo deseas, puesto que tiene zoom 120X.
¿Qué precio tiene el Oppo Reno 14 en diciembre del 2025? Este dispositivo tiene actualmente un precio de 2500 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 740 dólares.
