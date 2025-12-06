Oppo Reno 14F Dark Site: el teléfono que todo fan de Star Wars desearía tener llega al Perú y esta es su ficha técnica

La marca china Oppo sigue sorprendiendo al mercado internacional con sus nuevos teléfonos, los cuales sobresalen por su alta calidad y especificaciones premium.

Si bien hace algunos meses, la asiática presentó su nuevo Oppo Reno 14F, ahora la firma asiática hizo oficial la llegada de una nueva versión de este emblemático equipo, pero esta vez inspirado en uno de los personajes más icónicos de Star Wars.

Oppo Reno 14F Dark Side Edition es una versión especial del teléfono de gama media de Oppo. Para este modelo de Edición Limitada, se ha personalizado el equipo con el rostro de Darth Vader, el personaje de la saga Star Wars. Pero, ¿qué características tiene este diseño inspirado en el icónivo villano de la Guerra de las Galaxias? Aquí te contamos todo.

Oppo Reno 14F Dark Site Edición Limitada es el nombre con el que Oppo ha bautizado a este nuevo teléfono de gama media, el cual no solo tiene un color inspirado en Darth VAder, sino que además llega con un cargador especial, un parante con la forma de la Estrella de la Muerte una serie de elementos que todo fan de Star Wars desearía tener.

Pero, ¿qué características tiene este smartphone en el lado técnico? Bien, en este caso el Oppo Reno 14F Dark Site Edición Limitada llega con una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con 120Hz y 1900 nits de brillo. Uno de los mejores paneles y también uno de los más resistentes. Súmale a ello que tiene certificación IP68 e IP69 y tienes un equipo todoterreno.

Este es el Oppo Reno 14F Dark Site Edición Limitada. Foto. captura.

La potencia de este Oppo de Star Wars llega con el poderoso Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 24GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 6000 mAh con carga de 45W. No es el equipo más TOP de la firma asiática, pero te dará un buen desempeño.

Si hablamos de cámaras, el Oppo Reno 14F Dark Site Edición Limitada llega con un sensor de 50MP, macro de 2MP, gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Los videos que grabes pueden ser en 4K a 30fps con la principal y 1080 pixeles a 30fps con su cámara frontal.

El precio de este nuevo teléfono de Honor es de 1999 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 590 dólares. Sin duda es uno de los gama media más interesantes que puedes tener en 2025. Si eres fanático de Star Wars podría ser la mejor compra.