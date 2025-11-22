0
Universitario vs Chankas por la Liga 1 2025
Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Oppo quiere superar a Samsung y lanza teléfono con cámara de 200MP, IA avanzada y chip de alto rendimiento

El Oppo Reno 15 Pro se ha convertido en una de las mejores opciones en la gama alta. Sus cámaras con calidad cinematográfica y diseño premium lo vuelven el mejor Android del 2025.

Daniel Robles
El Oppo Reno 15 Pro 5G es uno de los mejores teléfonos de gama alta más potentes y su precio es bajo. Conoce sus especificaciones.
El Oppo Reno 15 Pro 5G es uno de los mejores teléfonos de gama alta más potentes y su precio es bajo. Conoce sus especificaciones. | Foto: composición/Daniel Robles
Samsung es una de las marcas más importantes del mercado de los teléfonos inteligentes; sin embargo, existen algunas firmas chinas que le están quitando protagonismo y una de ellas es Oppo, la asiática que acaba de estrenar su teléfono 'flagship killer', el cual tiene tecnología avanzada y acabado premium.

El Oppo Reno 15 Pro se ha convertido en el mejor gama alta que puedes comprar, puesto que no solo está provisto de un procesador avanzado, sino que tiene un precio accesible, cámara de 200MP y nuevas funciones con Inteligencia Artificial. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Aquí todos los detalles.

El Oppo A6 Pro 5G es un teléfono todoterreno que soporta golpes, caídas, agua y temperaturas elevadas. Además, su batería de 6500 mAh te permite durar 3 días.

PUEDES VER: Este Oppo tiene batería que dura 3 DÍAS y carga 80W: no solo soporta agua, tiene pantalla indestructible y diseño TOP

Para empezar el análisis de este Oppo Reno 15 Pro, debes saber que si bien se ha lanzado en China, aún faltan algunos meses para poder comprarlo en países como México, España y Perú.

¿Qué características tiene? En este caso tenemos una pantalla de tipo AMOLED con una diagonal de 6.78 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz, además e un brillo de 3600 nits, además de protección TUV Rheinland.

Oppo Reno 15 Pro

Colores del Oppo Reno 15 Pro. Foto: Oppo

La potencia del Oppo Reno 15 Pro llega con el procesado MediaTek Dimensity 8450, el cual se puede comparar con un Snapdragon 8s Gen 4, además de 12GB de RAM y 256GB de memoria, no expandible. Además, su batería es de 6500 mAh y carga de 80W por cable.

Sin embargo, el mejor atributo de este Oppo es su juego de cámaras de alta definición: 200MP, gran angular de 50MP, Teleobjetivo 50MP y selfie de 50MP. Lo mejor es el precio, ya que este equipo se valora en 500 dólares, pero su costo final puede variar en ciertos mercados como el peruano.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

