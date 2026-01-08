¿Cuánto cuesta comer "saludable" según EE. UU.? El PRECIO REAL de la nueva pirámide alimentaria

Adoptar la nueva pirámide alimentaria promovida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos parece, en teoría, una apuesta segura por la salud: menos ultraprocesados, más comida fresca y una visión preventiva de largo plazo. Sin embargo, esa promesa choca de frente con una realidad cotidiana mucho más dura cuando se traduce en tickets de compra cada vez más altos.

Las directrices, impulsadas por el secretario Robert F. Kennedy Jr., cuestionan las políticas alimentarias del pasado y proponen un giro hacia productos integrales, proteínas de calidad y grasas saludables. El problema es que este cambio llega en un momento marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, lo que convierte la recomendación en un desafío económico para millones de familias.

Comer según la nueva pirámide alimentaria ya no es barato en EE. UU.

Alimentos recomendados, precios en alza

La base del nuevo esquema prioriza mantequilla, frutos secos, semillas, aguacate, huevos, carnes y pescados. Justamente, varios de estos productos figuran entre los que más aumentaron de precio en el último año. La mantequilla, por ejemplo, registra subas cercanas al 60% en algunas zonas, mientras que carnes y aves muestran incrementos sostenidos que encarecen cualquier menú semanal.

Las proteínas animales, pilar central de la propuesta, terminan siendo el mayor golpe al bolsillo. Cortes de carne roja, pollo y pescado superan con facilidad los valores que históricamente se consideraban “accesibles”, y los mariscos recomendados por su valor nutricional quedan directamente fuera del alcance de muchos presupuestos.

El carrito saludable que no cierra

Incluso los productos considerados básicos dentro de esta dieta, como leche entera o frutos secos, se han vuelto significativamente más caros. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que carnes, pescado, aves y huevos acumularon subas superiores al promedio general de precios, presionando aún más el gasto mensual en alimentos.

El número final sorprende

Un cálculo realizado por medios estadounidenses indica que una persona sola que intente cumplir estrictamente con esta pirámide podría gastar alrededor de US$175 por semana en supermercados de gama alta como Whole Foods, propiedad de Amazon, y apenas menos en cadenas tradicionales.

La conclusión es incómoda: aunque la nueva pirámide alimentaria busca mejorar la salud de la población, su costo real la convierte, hoy, en un privilegio difícil de sostener para quienes viven con presupuestos ajustados. Comer mejor sigue siendo una meta deseable, pero cada vez más cara.