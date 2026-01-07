- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Gobierno de EE.UU. CAMBIA la dieta oficial: estos alimentos deberías EVITAR y estos son los que ahora RECOMIENDA
Las nuevas guías nutricionales del Gobierno de EE.UU. modifican prioridades clave y afectan desde la mesa familiar hasta escuelas y programas sociales.
El Gobierno de Estados Unidos presentó una actualización de sus recomendaciones dietéticas, un documento que marca el rumbo de la alimentación nacional durante los próximos cinco años. Estas pautas no solo orientan a las familias, sino que determinan qué se sirve en escuelas públicas, comedores federales, programas sociales y bases militares, por lo que su impacto alcanza a millones de personas.
Adiós al plato clásico: vuelve la pirámide, pero invertida
Uno de los cambios más visibles es el abandono del modelo visual MyPlate. En su lugar, se introduce una pirámide alimentaria renovada, donde los alimentos que deben consumirse con moderación ocupan la parte superior, y los considerados esenciales se concentran en la base.
EE.UU. cambia su dieta oficial y redefine qué alimentos deben estar en la mesa.
El mensaje es claro: no todos los alimentos pesan igual en la dieta diaria, y algunos deben ocupar un lugar más reducido que antes.
Proteínas en el centro de cada comida
Las nuevas directrices colocan a las proteínas como protagonistas. Ahora se recomienda que estén presentes en todas las comidas, elevando el consumo sugerido a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal.
Según las autoridades, este cambio busca mejorar la saciedad, preservar masa muscular y fortalecer la salud metabólica, aunque el tema sigue generando debate entre especialistas.
Lácteos enteros y el debate sobre la grasa
Otra novedad es el regreso de los lácteos enteros, una señal de ruptura con décadas de mensajes oficiales a favor de productos bajos en grasa.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que muchas recomendaciones anteriores estaban desactualizadas y que el problema no es solo la grasa natural, sino la calidad general de la dieta.
Aun así, el límite oficial se mantiene: las grasas saturadas no deberían superar el 10% de las calorías diarias, un punto que sigue siendo altamente polémico.
Consenso en lo que hay que reducir
Donde sí hay amplio acuerdo es en lo que debe disminuirse de forma urgente:
- Alimentos ultraprocesados
- Azúcares añadidos
- Exceso de sodio
La Asociación Médica Estadounidense celebró este enfoque y destacó que la alimentación debe entenderse como una herramienta preventiva frente a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y los problemas cardíacos.
Las críticas no tardaron en llegar
No todos los expertos están convencidos. La nutricionista Marion Nestle, de la Universidad de Nueva York, valoró la reducción de ultraprocesados, pero cuestionó el fuerte énfasis en proteínas, señalando que muchos estadounidenses ya consumen más de lo necesario.
Según ella, esto podría dificultar cumplir los límites de grasas saturadas y favorecer un mayor consumo de carne y lácteos grasos.
Qué alimentos conviene evitar
Las nuevas guías recomiendan reducir especialmente:
- Snacks ultraprocesados y productos envasados
- Dulces y bebidas con azúcares añadidos
- Harinas refinadas
- Exceso de sal (más de 2.300 mg diarios en adultos)
Leer etiquetas y desconfiar de listas largas de ingredientes es clave, según las autoridades.
Qué alimentos se priorizan
Del lado opuesto, se incentiva el consumo de:
- Frutas y verduras en su forma natural
- Alimentos preparados en casa
- Proteínas de calidad
- Grasas consideradas saludables
Las versiones congeladas o enlatadas son aceptables si no contienen azúcar ni sodio añadidos.
- 1
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
- 2
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 3
MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90