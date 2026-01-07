Gobierno de EE.UU. CAMBIA la dieta oficial: estos alimentos deberías EVITAR y estos son los que ahora RECOMIENDA

El Gobierno de Estados Unidos presentó una actualización de sus recomendaciones dietéticas, un documento que marca el rumbo de la alimentación nacional durante los próximos cinco años. Estas pautas no solo orientan a las familias, sino que determinan qué se sirve en escuelas públicas, comedores federales, programas sociales y bases militares, por lo que su impacto alcanza a millones de personas.

Adiós al plato clásico: vuelve la pirámide, pero invertida

Uno de los cambios más visibles es el abandono del modelo visual MyPlate. En su lugar, se introduce una pirámide alimentaria renovada, donde los alimentos que deben consumirse con moderación ocupan la parte superior, y los considerados esenciales se concentran en la base.

EE.UU. cambia su dieta oficial y redefine qué alimentos deben estar en la mesa.

El mensaje es claro: no todos los alimentos pesan igual en la dieta diaria, y algunos deben ocupar un lugar más reducido que antes.

Proteínas en el centro de cada comida

Las nuevas directrices colocan a las proteínas como protagonistas. Ahora se recomienda que estén presentes en todas las comidas, elevando el consumo sugerido a entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal.

Según las autoridades, este cambio busca mejorar la saciedad, preservar masa muscular y fortalecer la salud metabólica, aunque el tema sigue generando debate entre especialistas.

Lácteos enteros y el debate sobre la grasa

Otra novedad es el regreso de los lácteos enteros, una señal de ruptura con décadas de mensajes oficiales a favor de productos bajos en grasa.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que muchas recomendaciones anteriores estaban desactualizadas y que el problema no es solo la grasa natural, sino la calidad general de la dieta.

Aun así, el límite oficial se mantiene: las grasas saturadas no deberían superar el 10% de las calorías diarias, un punto que sigue siendo altamente polémico.

Consenso en lo que hay que reducir

Donde sí hay amplio acuerdo es en lo que debe disminuirse de forma urgente:

Alimentos ultraprocesados

Azúcares añadidos

Exceso de sodio

La Asociación Médica Estadounidense celebró este enfoque y destacó que la alimentación debe entenderse como una herramienta preventiva frente a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y los problemas cardíacos.

Las críticas no tardaron en llegar

No todos los expertos están convencidos. La nutricionista Marion Nestle, de la Universidad de Nueva York, valoró la reducción de ultraprocesados, pero cuestionó el fuerte énfasis en proteínas, señalando que muchos estadounidenses ya consumen más de lo necesario.

Según ella, esto podría dificultar cumplir los límites de grasas saturadas y favorecer un mayor consumo de carne y lácteos grasos.

Qué alimentos conviene evitar

Las nuevas guías recomiendan reducir especialmente:

Snacks ultraprocesados y productos envasados

Dulces y bebidas con azúcares añadidos

Harinas refinadas

Exceso de sal (más de 2.300 mg diarios en adultos)

Leer etiquetas y desconfiar de listas largas de ingredientes es clave, según las autoridades.

Qué alimentos se priorizan

Del lado opuesto, se incentiva el consumo de:

Frutas y verduras en su forma natural

Alimentos preparados en casa

Proteínas de calidad

Grasas consideradas saludables

Las versiones congeladas o enlatadas son aceptables si no contienen azúcar ni sodio añadidos.