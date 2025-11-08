Este Oppo tiene batería que dura 3 DÍAS y carga 80W: no solo soporta agua, tiene pantalla indestructible y diseño TOP

Pese a que Motorola, Samsung, Xiaomi y Honor tienen una gran participación en el mercado de los teléfonos de gama media, la firma asiática Oppo les está ganando terreno con uno de sus nuevos teléfonos con calidad premium, el Oppo A6 Pro, un teléfono todoterreno que sobresale por su extrema resistencia y su diseño premium.

Y es que si bien el Oppo A6 Pro pertenece a la gama media, posee características únicas que incluso en equipo premium no posee. Hoy haremos un análisis con todas las especificaciones técnicas de este potente Android que ya llegó al Perú y tiene un precio de 1399 soles o 400 dólares.

Para empezar, debes saber que el Oppo A6 Pro llega con una pantalla de tipo AMOLED con una diagonal de 6.57 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de un brillo máximo de 1400 nits y una resolución FHD+ de 2372 x 1080 pixeles.

Si hablamos de potencia, este gama media de Oppo es bastante eficiente. Tiene un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna.

Este es el Oppo A6 Pro. Foto: Daniel Robles

Lamentablemente, el Oppo A6 Pro 5G no está pensando para fotografía o video. En este caso tenemos un sensor de 50MP, un lente de profundidad de 2MP y un selfie de 16MP con tecnología Sony. Solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 60fps y una calidad de fotografias en alta resolución.

Lo que más llama la atención es la gran resistencia que tiene este Oppo A6 Pro 5G. No solo tiene resistencia militar para caídas, sino también certificación IP68 e IP69, lo que significa que soporta agua y temperaturas bajas y elevadas. ¿Qué te parece?